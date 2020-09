Pri avtocesti trčila motorist in avto

4.9.2020 | 18:50

Ob 11.55 sta na križišču izvoza iz avtoceste Novo mesto - zahod in ceste Karteljevo—Novo mesto trčila motorist in voznik osebnega vozila. V nesreči so bile poškodovane štiri osebe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jih oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanih in zavarovali kraj dogodka.

Po prvih ugotovitvah policistov je 50-letni motorist peljal po regionalni cesti od Trebnjega proti Novemu mestu, na izvozu iz avtoceste (iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu) pa je predenj zapeljal 55-letni voznik osebnega avtomobila. V prometni nesreči se je poškodovala 46-letna sopotnica na motornem kolesu.

Helikopter v UKC

Ob 12.21 je v Krmelju posredoval helikopter Slovenske vojske z ekipo HNMP Maribor, ki je prepeljala obolelo osebo v UC Ljubljana. Reševalci NMP Sevnica in prvi posredovalci AED so obolelo osebo medicinsko oskrbeli do predaje ekipi HNMP. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč reševalcem pri prenosu osebe.

B. B.