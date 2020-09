Proti Grmadi varneje

5.9.2020 | 09:40

Cesta od Trebnjega do Grmade je bila na nekaterih delih precej dotrajana, zato so jo obnovili. (Foto: J. Z.)

Grmada - Občina Trebnje se je poleti lotila rekonstrukcije 400 metrov dolgega odseka lokalne ceste od Trebnjega proti Grmadi, ki je bil že precej dotrajan. V teh dneh je izbrani izvajalec zaključil še z zadnjimi deli, po besedah Janka Zakrajška, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo na trebanjski občini, bo cesta znova prevozna od danes naprej.

Po novem bo naklon enakomernejši, prav tako so poskrbeli za ustrezno odvodnjavanje, cesto pa so še razširili za poldrugi meter. Z naložbo, ki je ocenjena na 130.000 evrov z DDV, so izboljšali prometno varnost, pa tudi povezanost med kraji. Zakrajšek dodaja, da so v tem času preplastili tudi 600 metrov dolg odsek od Grmade proti Dobrniču, na najbolj dotrajanih mestih pa so izvedli globinske sanacije.

R. N.