Obnavljajo most, ki je bil že nevaren

5.9.2020 | 13:15

Most za pešce v Kanižarici. Zdaj barvajo kovinsko konstrukcijo. (Foto: M. L.)

Dostop na brv je zdaj seveda onemogočen. (Foto: M. L.)

Mostič, ki ga obnavljajo, je blizu križišča z odcepom ceste za Kočevje. (Foto: M. L.)

Kanižarica - V Kanižarici obnavljajo lesen most, brv, čez Dobličico, ki je povsem dotrajal in je bil nevaren za uporabo, so povedali na občini Črnomelj.

Na objektu, ki je namenjen samo pešcem, trenutno čistijo in brusijo kovinsko konstrukcija in jo barvajo s temeljnim ter zaščitnim premazom. V nadaljevanju bodo na konstrukcijo vgradili pohodno površino, za katero bodo uporabili nov, zračno sušen in zaščitno premazan hrastov les.

Prenova, ki naj bi jo končali do konca septembra, naj bi po pogodbi stala približno 25.000 evrov.

M. L.