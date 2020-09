Včeraj 43 okužb, pri nas sedem; vrtec Studenec zaprt

5.9.2020 | 11:25

Simbolna slika (foto: Reuters)

V Sloveniji so včeraj ob 1708 testiranjih potrdili 43 okužb z novim koronavirusom, ena oseba je umrla. Bolnišnično zdravljenje potrebuje 22 oseb, od tega trije bolniki intenzivno nego. V domačo oskrbo so jih odpustili pet. Aktivnih okužb je 505.

Skupaj so okužbo z novim koronavirusom doslej v Sloveniji potrdili pri 3122 osebah, umrlo je 135 bolnikov s covidom-19.

Včeraj so nove primere okužb potrdili v 27 občinah. Največ primerov oz. osem so potrdili v ljubljanski občini, po tri v občinah Slovenska Bistrica in Črna na Koroškem, po dva v občinah Celje, Velike Lašče, Novo mesto in Škofljica.

Po en primer pa so potrdili v občinah Sevnica, Rogaška Slatina, Brežice, Tržič, Ig, Mirna Peč, Šmarje pri Jelšah, Turnišče, Žalec, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Ormož, Puconci, Tabor, Dobrna, Pesnica, Sežana, Kranjska Gora, Preddvor in Rogatec.

Največ novih okužb je bilo v starostni skupini med 35 do 44 let, in sicer devet, osem jih je bilo v skupini med 45 in 54 let, po sedem pa v skupinah med 25 in 34 let ter 55 in 64 let.

Največ aktivnih okužb - 98 je v Ljubljani. Sledijo Maribor, Celje, tuji državljani ter Sevnica, Velike Lašče in Novo mesto.

Zaradi okužbe je v karanteni vse več razredov šol in oddelkov v vrtcih.

Okužba v vrtcu Studenec

V četrtek dopoldne so vrtec v Sevnici epidemiologi obvestili, da je pri njih okužen otrok. V skladu s protokoli so enoto vrtca Studenec zaprli. Tako je 14 dni v karanteni 35 otrok in pet strokovnih delavcev.

M. K.