FOTO: Pomagal vojaški helikopter; v odbojno ograjo in na streho

5.9.2020 | 19:20

Vojaški helikopter na Radni (foto: PGD Sevnica)

PGD Sevnica

Danes ob 7.32 uri je na cesti Podturn-Črnomelj, pri naselju Brezovica pri Črmošnjicah, občina Semič, voznik z osebnim vozilom zapeljal na odbojno ograjo in se prevrnil na streho. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, oskrbeli ponesrečenca do prihoda reševalcev, vozilo postavili na kolesa in ga umaknili s ceste ter skupaj z dežurnim delavcem cestnega podjetja počistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so voznika oskrbeli na kraju, svojci pa so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S helikopterjem v bolnišnico

Ob 9.53 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljala obolelo osebo iz naselja Radna, občina Sevnica, v UC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali pristanek in vzlet helikopterja ter nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

Lipa na pokopališču ogrožala spomenike in ljudi

Ob 8.30 so v Bojancih, občina Črnomelj, gasilci PGD Črnomelj obžagali lipo na pokopališču, ker je ogrožala spomenike in ljudi.

M. K.