»Rdeča cona« v bivši policijski postaji

6.9.2020 | 11:00

V bivši policijski postaji v Brežicah naj bi uredili t.i. rdečo cono. (Foto: J. K.)

Brežice - Splošna bolnišnica Brežice je ena tistih, ki bo morala ob povečanem številu obolelih s covidom-19 sprejemate obolele. Zanje bodo namenili polovico internega oddelka bolnišnice, kjer imajo zagotovljenih 23 postelj, za intenzivno zdravljenje pa lahko zagotovijo dve.

Zdaj obolele po besedah direktorice Anice Hribar pošiljajo v eno, od za to določenih ustanov (UKC Ljubljana in Maribor, Klinika Golnik ali SB Celje). Sicer brežiška bolnišnica ni ena tistih, ki bi jo ustanovitelj predvidel za sprejem pacientov, okuženih s Covid-19, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja oz. ki bi potrebovali le nego.

V Brežicah pa načrtujejo zanimiv projekt, imenovan »rdeča« cona za okužene oskrbovance domov za starejše občane, ki ne bi potrebovali bolnišnične obravnave, ampak bi bili izven doma in sicer v objektu bivše policijske stavbe.

Za oskrbovance posavskih domov za starejše občane

Kot pove Hribarjeva, so idejo o oblikovanju skupne »rdeče cone« za vse domove upokojencev, v katero bi bilo mogoče namestili od 40 do 50 oseb, predstavili tako Ministrstvu za zdravje, kakor tudi Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki sta pozdravili aktivnost v lokalnem okolju pri iskanju ustreznih rešitev. Ugotovili so dobre plati predloga, pa tudi posamezne nedorečenosti in pomanjkljivosti. »Dogovorili smo se za nadaljnje korake, da ugotovimo, ali je idejo možno tudi realizirati,« pravi Hribarjeva.

V Posavju deluje pet domov za starejše občane: Dom upokojencev Impoljca, v okrilje katerega sodita tudi DU Brežice in Sevnica, Dom upokojencev Krško in Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu.

Policijska stavba je v upravljanju in uporabi Uprave RS za zaščito in reševanje – enota Brežice, ki jo uporabljajo za skladiščenje različne opreme. Objekt je bil v času izgradnje novega vrtca v Brežicah urejen za potrebe vrtca. Pred vselitvijo bi ga bilo potrebno ustrezno urediti in usposobiti, za kar ocenjena vrednost znaša okoli 40 tisoč evrov. Ker ne gre za zahtevne gradbene posege, je dela možno izpeljati v dveh do treh tednih. Kupiti bi bilo treba tudi potrebno opremo za bivanje.

»Prostor bi dejansko uporabili le v primeru, če bi imeli v kakšnem od posavskih domov okužene oskrbovance, ki ne bi potrebovali bolnišnične obravnave. Kadre bi zagotavljali vsi domovi Posavja, pri organizaciji dela pa bi z diplomiranimi medicinskimi sestrami sodelovala tudi SB Brežice,« pravi Hribarjeva.

L. Markelj