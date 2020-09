DL: Odločitev o mostu sprejeta - Čez »postajališče« spet veriga

Helmut Masnik je že razpel plastično verigo. (Foto: P. P.)

Namesto lesenega mosta bo betonski. (Foto: P. P.)

S krške občine so nam potrdili informacijo, ki smo jo sprva pridobili pri predsedniku sveta Krajevne skupnosti Pobočje Janezu Barbiču, da so na sestanku na začetku avgusta predstavniki direkcije za infrastrukturo (DRSI) predstavnikom Občine Krško, KS Podbočje in strokovnega odbora predstavili tri študije za novi most na Brodu v KS Podbočje.

Tako občina kot KS in strokovni odbor so soglašali z 2. različico, kar pomeni gredni most s štirimi podporami v reki Krki na lokaciji obstoječega lesenega mostu. V skladu s tem naj bi nadaljevali izvedbo projektne dokumentacije. Ločen projekt ureditve pločnikov ob cesti od Križaja do Podbočja, ki bo usklajen z izbrano varianto mostu, pripravlja Občina Krško.

Barbiča smo poklicali, da bi preverili, ali se je kaj premaknilo tudi glede zahteve, da je treba urediti avtobusna postajališča ob državni cesti in pločnike v Velikem Mraševem, saj na to že nekaj let opozarjajo. Šoloobvezni otroci in dijaki tako še vedno čakajo na avtobus ob cesti, na kateri ni pločnikov, in to na zasebnem zemljišču. Krajan Helmut Masnik je že pred časom namestil tablo, na kateri obvešča vaščane, da bo prepovedal uporabo zemljišča. Pravi, da krajani razumejo, da njegovo dejanje ni naperjeno proti njim, temveč naj bi bilo zgolj resno opozorilo (ne)odgovornim, bodisi da so to gospodje in gospe na državnem nivoju ali pa na občini, da končno začnejo ukrepati po dolgih letih praznih obljub.

Helmut Masnik, zaposlen kot poklicni voznik tovornjaka pri krškem Kostaku, je razmišljal, ali bi šele ob začetku šolskega leta namestil verigo, ki bo preprečevala, da bi pred njegovo hišo, pravzaprav na njihovem dvorišču, ljudje čakali na avtobus, puščali kolesa, prislonjena celo na fasado hiše, in včasih tudi kakšne izločke. Zdaj je tudi njemu prekipelo in se je odločil, da bo veriga na starem mestu že prej, da bi vendarle začeli tisti, ki so za to plačani, urejati postajališči pri njem in sosedu čez cesto, kjer morajo otroci, dijaki in odrasli čakati na avtobus tik ob ograji, sicer bi stali na bankini okrog dva kilometra dolge ravne ceste do križišča pri Križaju. In to na odseku, na katerem številni močno pritisnejo na plin, zato hitrosti več kot 100 km/h niso nobena redkost. Po nekaterih virih naj bi prav ta odsek ceste imela nekdanja JLA, ko je še imela garnizijo v Cerkljah ob Krki, za rezervno pristajališče za letala z bližnjega letališča, torej kot izhod v sili za vojaška letala.

Kakšen izhod v sili naj poiščejo otroci in ostali čakajoči ob zelo prometni državni cesti od Velikega Mraševa do Križaja? Naj ob morebitni ogroženosti strgajo Masnikovo verigo in skačejo čez sosedovo ograjo? Pustimo vnemar motenje zasebne posesti, večje vprašanje je, ali bodo imeli čas za tak odrešilni skok pred drvečimi jeklenimi konjički in kdo bo odgovarjal, če bo tekla kri?

Naj še spomnimo, da je to edina vas od Novega mesta do Brežic, ob kateri ni pločnikov in postaj. Celo prehoda za pešce ni, a tu se že vrtimo v začaranem krogu, saj tega praviloma ne dovolijo, niti ga ne načrtujejo, če ni pločnika.

Na oddelku za gospodarsko infrastrukturo na krški občini so s problematiko avtobusnega postajališča v Velikem Mraševem seznanjeni. Na pobudo lastnika, da se postajališče uredi na drugi mikrolokaciji, so pristopili k reševanju problema. Zato je bila pripravljena projektna naloga, katere zagovor je bil že opravljen na DRSI. Na podlagi projektne naloge bodo izdelali projekt ureditve novega avtobusnega postajališča. Koliko vode v Krki bo še preteklo, da se bo to naposled le vsaj to uresničilo?

