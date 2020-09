Z igrišča s helikopterjem v UKC; prevrnil se je s štirikolesnikom

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 18.20 se je v Podzemlju, občina Metlika, na športnem igrišču v igri z žogo poškodoval eden od igralcev. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so poškodovanega igralca oskrbeli in ga odpeljali do Metlike. Enota helikopterske nujne medicinske pomoči iz Maribora je s helikopterjem Slovenske vojske poškodovanega prepeljala v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Nesreča s štirikolesnikom

Ob 21.21 se je pri Velikem Slatniku, občina Novo mesto, voznik s štirikolesnikom prevrnil in poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in osvetljevali kraj nesreče ter pomagali reševalcem.

Nekaj manj gnezd

Ob 18.01 so gasilci PGE Krško na Gubčevi ulici v Krškem odstranili sršenje gnezdo s večstanovanjskega objekta.

Ob 18.35 pa so v naselju Kostanjek, občina Krško, krški poklicni gasilci sršenje gnezdo prav tako odstranili s stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 7.30 in 15. uro na območju TP Leskovec obrtna cona nizkonapetostni vod Pacifik in na območju nadzorništva Sevnica med 8. in 15. uro na območju TP Šmarje 1.

M. K.