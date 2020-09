Trebanjci se po novi zmagi veselijo napredovanja

6.9.2020 | 09:00

Rokometaši trebanjskega Trima so v prvem krogu kvalifikacija evropske lige uspešno preskočili portugalsko oviro.

Dino Hamidović je včeraj dosegel sedem zadetkov.

Veliko zaslug za zmago sinoči imata oba domača vratarja, ki sta oba zbrala po 11 obramb. V prvem polčasu je branil Urh Brana, v drugem pa Aleksandar Tomić (na sliki).

Trebnje - Rokometaši Trima Trebnje so tudi na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij evropske lige pred domačimi gledalci premagali portugalski Belenenses z 28:26 (14:11) in se tako prepričljivo uvrstili v drugi krog tekmovanja. S kom se bodo pomerili, bo znano v torek, ko bo na Dunaju žreb.

Trebanjci so precej dela na poti do napredovanja v drugi krog opravili pred tednom dni v Lizboni, kjer so slavili zmago s petimi zadetki prednosti. Pred povratnim dvobojem so tako imeli lepo popotnico, vendar se nanjo niso preveč ozirali.

Tekmo so začeli odločno in si v prvih desetih minutah priigrali štiri gole prednosti (5:1). V vratih je blestel Urh Brana, ki je »zaklenil« svoja vrata. V nadaljevanju so se varovancem Uroša Zormana prikradle številne tehnične napake v igri, kar so gostje hitro izkoristili in se približali, a po zadetku Luke Florjančiča ravno pred piskom sirene so se na odmor odpravili s tremi zadetki prednosti.

Na začetku drugega polčasa so Trebanjci prvič povedli s petimi zadetki prednosti (16:11), nato pa znova popustili. V 45. minuti so imeli le še zadetek prednosti, vendar so potem strnili svoje vrste tako v obrambi kot v napadu in sedem minut pred koncem pobegnili na 25:20. O zmagovalcu ni bilo več dvoma, zato je Zorman na igrišče poslal tudi igralce, ki so do takrat dobili manj priložnosti za igro.

S sedmimi zadetki je bil pri Trimu Trebnje strelsko najbolj učinkovit Dino Hamidović, ki je po tekmi dejal: »Čestitke fantom za zmago in napredovanje. Zahvala navijačem za veliko podporo, obenem pa je za nami zelo uspešen teden. Portugalci so danes dokazali, da veljajo za izjemno neugodnega tekmeca, ampak smo imeli razpoložene vratarje in se uvrstili v drugi krog evropske lige.«

Trimo Trebnje : Belenenses 28:26 (14:11)

Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Sarak 1, Potočnik, Grojzdek, Udovič, Dobovičnik 1, Kotar 3, Rašo 5, Hamidović 7, Grbić 1, Cirar 3, Didovič 3, Florjančič 3, Kamnikar 1, Višček.

Belenenses: M. Moreira, Caculo, Solha 2, Pereira 2, Pedroso 3, Pina 1, B. Moreira 4, Barreto 4, Valerio, Ferro 1, Domingos 5, Landim, Ferreira, Nogueira 1, Semedo 3, Selles.

