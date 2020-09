Krkaši začeli s porazom, zmaga za Ribničane

Krkin trener Roman Zarabec včeraj ni imel veliko razlogov za dobro voljo. (Foto: MRK Krka)

Novo mesto/Ribnica - Včeraj je bilo na sporedu pet tekem prvega kroga 1. rokometne lige NLB. Krkaši so doma klonili proti Slovenj Gradcu, Ribničani pa so prav tako na domačem parketu ugnali Škofjeločane. Trebanjci so že v sredo doma premagali Koper, Dobova pa je v petek izgubila z ekipo Jeruzalem Ormož.

Krka - Slovenj Gradec 2011 23:27 (16:15)

Rokometaši Slovenj Gradca 2011 so v uvodnem krogu lige NLB v Novem mestu premagali Krko s 27:23 (16:15).

* Dvorana Marof, sodnika: Žitnik, Majer.

* Krka: Pavlin, Bevec 3, Avsec 1, Filipović, Majstorović, Avsec 7, Hvastija, Irman 4, Jakše 2, Rajh 1, Klemenčič 1, Rašo, Batagelj, Brajer, Radović, Kukman 4 (1).

* Slovenj Gradec 2011: Orter, Grobelnik 1, Cvetko 8 (6), Bulovič, Banfro 3, Levc 2, Šol 2, Živković 2, Lesjak 1, Milenković 1, Lampret, Štumpfl 2, Ošlak 1, Yankovskyy 4, Dobaj, Soldo.

* Sedemmetrovke: Krka 1 (1), Slovenj Gradec 2011 7 (6).

* Izključitve: Krka 6, Slovenj Gradec 2011 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Rokometaši Slovenj Gradca 2011 so novo sezono lige NLB začeli z zmago v Novem mestu. Do dveh točk so prišli v zadnjih petnajstih minutah, ko so s čvrsto obrambo naredili delni izid 5:0 in od zaostanka dveh zadetkov prišli do vodstva 23:20.

Novomeščani so bili do tedaj veliko boljši tekmec. V prvem polčasu so imeli štiri zadetke prednosti (10:6), na odmor so odšli z rezultatom 16:15, sredi drugega polčasa pa so še vedno trdno držali vajeti igre v svojih rokah.

Pri rezultatu 20:18 pa se je stvar povsem obrnila. Gostitelji so zaigrali bolj trdo obrambo, domači so zapravili par napadov v nizu, tako da je Slovenj Gradec 2001 dva zadetka od teh petih dosegel na prazen gol in v nekaj minutah prišel do prvega vodstva na tekmi (21:20).

V zadnjih petnajstih minutah so gostje naredili delni rezultat 9:1; najvišjo prednost so imeli dobri dve minuti pred koncem pri izidu 27:21. Novomeščani so tako drugi polčas izgubili 7:12.

Za Krko je Jaka Avsec dosegel sedem zadetkov, na drugi strani pa je bil z osmimi najboljši Rok Cvetko.

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Škofji Loki, slovenjgraška pa bo gostila Celje Pivovarno Laško. Obe tekmi bosta v soboto, 12. septembra.

Riko Ribnica - Urbanscape Loka 29:24 (14:12)

Rokometaši Rika Ribnice so v uvodnem krogu lige NLB premagali Urbanscape Loko z 29:24 (14:12).

* ŠC Ribnica, sodnika: Čretnik, Turnšek.

* Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 6, Horvat 2, Đekić, Eskeričić 6, Žagar 2, Knavs 3, Ranisavljević 1, Miličević, Pahulje 1, Nosan, Klarič, Cimerman 2, Pucelj 4, Setnikar 1, Atanasov 1.

* Urbanscape Loka: Gartner 2, Dolenc 3 (1), Jamnik 4 (1), M. Jesenko, U. Pipp 5 (1), Juričan, Mali, Jeseničnik, M. Pipp, Bergant 1, A. Jesenko 5 (5), Čopić, Nikolić, Klemenčič 1, Šilc, Yankovskyy 3.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 4 (0), Urbanscape Loka 12 (8).

* Izključitve: Riko Ribnica 18, Urbanscape Loka 10 minut.

* Rdeči karton: Atanasov (45.).

Druga ekipa minule sezone je težje od pričakovanj prišla do prvega para točk v novi sezoni lige NLB. Tekmeca iz Škofje Loke, ki naj bi se po predvidevanjih boril v spodnjem delu razpredelnice, je premagala z 29:24.

Gostje so se proti favorizirani Riko Ribnici predstavili z ambiciozno igro in bili vse do zadnjih desetih minut v igri za presenečenje. V prvem polčasu so domačini le dvakrat vodili s tremi goli prednosti, v nadaljevanju pa so Ločani nazadnje vodili pri rezultatu 24:23.

Od tu do konca Urbanscape Loka ni več dosegla gola, Ribničani, pri katerih sta s po šestimi zadetki izstopala Tilen Strmljan in Kristian Eskeričić, pa so s šestimi zaporednimi zadetki prišli do načrtovanih dveh točk.

Ribniška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala pri Dobovi, škofjeloška pa bo gostila Krko. Obe tekmi bosta v soboto, 12. septembra.

Izidi 1. kroga rokometne lige NLB

- sreda, 2. september:

Trimo Trebnje - Koper 25:24 (13:14)

- petek, 4. september:

Jeruzalem Ormož - Dobova 28:26 (15:14)

- sobota, 5. september:

Celje Pivovarna Laško - Grosist Slovan 38:25 (23:11)

Riko Ribnica - Urbanscape Loka 29:24 (14:12)

Krka - Slovenj Gradec 2011 23:27 (16:15)

Gorenje Velenje - Ljubljana 30:18 (14:11)

Butan plin Izola - Maribor Branik 25:31 (12:16)

