Derbi v Novem mestu brez zmagovalca; zmagi za Krško in Brežice

6.9.2020 | 09:50

Simbolna slika (foto: arhiv; R. N.)

Derbi petega kroga 2. SNL v Novem mestu med Krko in Nafto se je končal z neodločenim izidom 1:1, delitev točk vodilnih ekip pa so izkoristile Vitanest Bilje, ki so se z zmago 3:2 proti Dravi zavihtele na vrh prvenstvene razpredelnice. Tekmo v Biljah je v tretji minuti sodnikovega podaljška odločil Thomas Breganti.

Nova poraza sta zabeležila lanska prvoligaša, Rudar iz Velenja je z 1:3 izgubil na gostovanju pri Roltek Dobu, Triglav, ki je od 20. minute igral z igralcem manj, pa z 0:1 na gostovanju pri Brežicah. Prvi poraz je vknjižil Fužinar, na Ravnah ga je z 2:1 ugnalo Krško. Beltinci so s 5:1 nadigrali Primorje.

Danes bosta še tekmi med Jadranom Dekani in Kalcer Radomljami ter Šmartnim in Brdi.

* Izidi:

- sobota, 5. september:

KRKA - NAFTA 1903 1:1 (0:0)

* Novo mesto, gledalcev 200, sodniki: Podgoršek, Žunič, Habuš).

* Strelca: 0:1 Haljeta (65.), 1:1 Vešner Tičić (79.).

* Krka: Pintol, Bedek, Filipčič (od 70. Hrka), Dušak, Vrandečič, Kastrevec (od 60. M. Brekalo), Vidmar (od 70. I. Brekalo), Huč, Kambič, Parris, Vešner Tičić.

* Nafta 1903: Raduha, R. Pirtovšek, Bolla, Haljeta, Bizjak (od 46. Vinko), Oštrek, Körmendi, Novinič, T. Pirtovšek, Paku, Ubochioma.

* Rumeni kartoni: M. Brekalo; Bizjak, Paku, R. Pirtovšek, Oštrek.

* Rdeči karton: /

VITANEST BILJE - DRAVA PTUJ 3:2 (2:2)

* Bilje, gledalcev 120, sodniki: Šababagić, Mikača, Kolenc.

* Strelci: 1:0 Štrukelj (8.), 1:1 Kahrimanović (9.), 1:2 Dodlek (16.), 2:2 Tavčar (36.), 3:2 Breganti (90.).

* Vitanest Bilje: Lipičar, Tavčar, Batič, Šturm (od 87. Koron), Štrukelj (od 68. Basholli), Doplihar (od 65. Pušnar), Slavec, Marc, Žižmond (od 65. Humar), Breganti, Perko.

* Drava Ptuj: Milić, Kryeziu, Kahrimanović (od 81. Turković), Marcius (od 57. Nyoja Montie), Nelson, A. Rogina, Lukić-Grančić, Gassmann, Ninkovic Quintana (od 57. Martinčević), Piras, Dodlek (od 72. S. Rogina).

* Rumeni kartoni: Žižmond; Piras, A. Rogina, Nelson, Martinčević.

* Rdeči kartoni: /

FUŽINAR VZAJEMCI - KRŠKO 1:2 (1:1)

* Ravne na Koroškem, gledalcev 80, sodniki: Kovačič, Todorović, Buh.

* Strelci: 0:1 Glavaš (8.), 1:1 Jauk (45.), 1:2 Vrdoljak (89.).

* Fužinar Vzajemci: Marčič, Potokar, Fasvald (od 46. Turkuš), Horvat, Prša, Ćoralić (od 79. Malešević), Kovač, Florjanc, Grubelnik (od 67. Kendeš), Tsivelekidis, Jauk.

* Krško: Kramer, Smiljanić (od 79. Korošec), Glavaš, Anković (od 58. Mrvič), Žabec, Brezina, Radić (od 86. Vrdoljak), Kočar, Pamić, Domić, Pranjić.

* Rumeni kartoni: Florjanc, Fasvald Tsivelekidis; Kočar, Kramer.

* Rdeči karton: /

BELTINCI KLIMA TRATNJEK - PRIMORJE eMUNDIA 5:1 (0:1)

* Beltinci, gledalcev 200, sodniki: Lacković, Benc, Šumer.

* Strelci: 0:1 Džuzdanović (18., 11-m), 1:1 Mörec (48., 11-m), 2:1 Verunica (56.), 3:1 Mauko (62.), 4:1 Mauko (71.), 5:1 Pihler (89.).

* Beltinci Klima Tratnjek: Zver, Andrejč, Verbič, Mauko (od 74. Maučec), Sočič (od 74. Pihler), Kristl, Balažic (od 67. Raduha), Mršič, Zeljković, Verunica (od 82. Žalik), Mörec (od 82. Šipoš).

* Primorje eMundia: Štrukelj, Terziev, Džuzdanović, Zavnik, Debenjak (od 46. Leban), Dedić, Kocjančič, L. Kodermac (od 88. Kočevar), Nagode, J. Kodermac (od 88. Curk), Kuraj (od 46. Škarabot).

* Rumeni kartoni: Kristl, Andrejč, Verbič; Dedić, J. Kodermac, Škarabot.

* Rdeči karton: /

ROLTEK DOB - RUDAR VELENJE 3:1 (3:1)

* Dob, brez gledalcev, sodniki: Perić, Skok, Burjan.

* Strelci: 1:0 Petrovič (4.), 1:1 Jovanović (13.), 2:1 Šipek (24., 11-m), 3:1 Račić (29.).

* Roltek Dob: Čretnik, Avbelj, Šipek, Gregorin (od 57. Horvat), Markuš, Kunstelj (od 57. Hren), Račić, Petrovič, Femec (od 50. Tubić), Jugovar (od 86. Vrhovnik), Rems.

* Rudar Velenje: Stopajnik, Jovan, Kašnik, Črnčič, Halilović (od 29. Martinović), Panadić (od 70. Koprivnik), Žurga (od 46. Vošnjak), Pušnik (od 46. Bečiri), Hrovat, Ovsenek, Jovanović.

* Rumeni kartoni: Ovsenek; Horvat, Hren.

* Rdeč karton: Ovsenek (89.).

BREŽICE TERME ČATEŽ - TRIGLAV KRANJ 1:0 (0:0)

- nedelja, 6. september:

16.30 JADRAN DEKANI - KALCER RADOMLJE

16.30 ŠMARTNO 1928 - BRDA

* Lestvica:

1. Vitanest Bilje 5 4 0 1 9:7 12

2. Krka 5 3 2 0 12:4 11

3. Nafta 1903 5 3 2 0 10:3 11

4. Kalcer Radomlje 4 3 0 1 10:3 9

5. Roltek Dob 5 3 0 2 14:9 9

6. Fužinar Vzajemci 5 2 2 1 12:6 8

7. Primorje eMundia 5 2 1 2 6:8 7

8. Krško 5 2 1 2 5:7 7

9. Brežice Terme Čatež 5 2 1 2 4:7 7

10. Beltinci Klima Tratnjek 5 2 0 3 10:9 6

11. Triglav Kranj 5 2 0 3 5:5 6

12. Jadran Dekani 4 1 2 1 6:4 5

13. Rudar Velenje 5 1 1 3 6:9 4

14. Drava Ptuj 5 1 0 4 7:12 3

15. Šmartno 1928 4 1 0 3 2:10 3

16. Brda 4 0 0 4 0:15 0

STA