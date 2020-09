Novih 43 okužb (pet pri nas) - ob manj testiranjih enako število kot v petek

6.9.2020 | 15:10

V Sloveniji so včeraj opravili 1212 testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 43 primerov okužbe. Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 23 oseb, od tega tri intenzivno terapijo. Iz bolnišnice so odpustili eno osebo.

Skupaj so okužbo z novim koronavirusom doslej v Sloveniji potrdili pri 3165 osebah, umrlo je 135 bolnikov s covidom-19.

Včeraj so okužbe odkrili v 27 občinah. Znova je bilo največ novih primerov v Ljubljani, skupaj šest. V Mariboru in Šentjurju so potrdili po štiri primere, v Celju, Medvodah, Destrniku in pri tujih državljanih pa po dva.

V ostalih 21 občinah so potrdili po eno novo okužbo - tudi v Novem mestu, Velikih Laščah, Grosuplju, Ribnici in Žužemberku.

Največ novih okužb, to je 11, so v soboto potrdili pri osebah, starih od 25 do 34 let. Eno manj so potrdili v naslednji starostni skupini, to je od 35 do 44 let. Po pet okuženih so potrdili v starostnih skupinah od 45 do 54 let in od 55 do 64 let. Štiri okužbe so potrdili v starostni skupini od 65 do 74 let. Po tri nove okužbe so potrdili v dveh mlajših starostnih skupinah, in sicer v starostni skupini od pet do 14 let ter v skupini od 15 do 24 let. Dve potrjeni okužbi sta bili v soboto v skupini oseb, starih od 75 do 84 let.

Največ aktivnih primerov je v Ljubljani in Mariboru.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (5) 20h nazaj –7 (1) (8) (1)(8) Oceni True Truic anticovid fešta v ZG včeraj .Uradno par sto ljudi:) 4h nazaj –8 (0) (8) (0)(8) Oceni True Truic Neuradno 10-20.000 ljudi v ZG. Brez mask in razdalje. Link se briše...zadnjič v Nemčiji več milijonska množica podobno. Uradno poročilo MSM ( mainstream mediji, uradni mediji) 40.000. :):) Berlin zakrčen, posnetki na youtubu, tako kot za zagreb, London; Zurich... itd...vsak si lahko pogleda. Par sekund časa vzame: https://www.youtube.com/watch?v=BWk3lzpc4b0, https://www.youtube.com/watch?v=rp0iqBPyATM 1h nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni miha Kar veselo dejte maske nosit, ne tega poslušat... 1h nazaj –7 (0) (7) (0)(7) Oceni True Truic Si našprical šape kradljive rotovške , pa masko na usta ko o men pišeš..?.! Pa števc mal bolj počas vrtite na Rotovžu ,da ne boste deloval tako prozorno in bebavo...maske gor pa itak na spodnjo podlago mask itak jih ves čas nosite - še pred Covidom ste jih ..Bodo 2 maske na njuški. Kr je ziher ni sigurno...račun za to podjebavanje pa pride kasnej. Obe bodo padle. Skupaj, čez noč jih ne bo več.... 53m nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni miha https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov Preglej samo prijavljene komentatorje