Padel motorist; lovili avto in kombi z migranti ter pobeglo govedo; padec s strehe

6.9.2020 | 18:35

Danes ob 17.05 je na relaciji Lašče-Smuka v občini Žužemberk padel motorist. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, pomagali policistom pri usmerjanju prometa in umaknili motor s cestišča. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Za čiščenje posledic nesreče je poskrbel dežurni delavec cestnega podjetja.

Padel s strehe

Dopoldne ob 10.06 je na Dovškem, občina Krško, moški padel s strehe. Reševalci NMP Krško so ga oskrbeli in ga prepeljali v SB Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Avto in kombi z migranti bežala pred policisti

V petek okoli 22.30 ure so policisti na območju Kočevja hoteli opravili kontrolo osebnega vozila in kombija. Ko so ju začeli ustavljati, pa sta voznika pospešeno peljala naprej, kombi se je nato po krajši vožnji ustavil, voznik pa je zbežal. Osebno vozilo so policisti uspeli ustaviti kmalu po tem, vendar je voznik prav tako zbežal. 29-letnega državljana Francije, ki je vozil osebno vozilo, so prijeli v bližini in mu odredili pridržanje do privoda k preiskovalnemu sodniku. Policisti so v postopku namreč ugotovili, da sta 29-letnik in neznani storilec v kombiju prevažala 27 državljanov Afganistana in Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki s tujci še niso zaključeni, prav tako pa policisti še zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

Lovili pobeglo govedo

Ob 9.28 so v okolici naselja Lutrško selo, občina Novo mesto, gasilci PGD Otočec pomagali lastniku ujeti pobeglo govedo.

Iztekala voda

Ob 6.53 je na Mestnih njivah v Novem mestu v večstanovanjskem objektu iz enega od stanovanj tekla voda v spodnje stanovanje. Lastniki zgornjega stanovanja so bili odsotni, zato so gasilci GRC Novo mesto s tehničnim posegom odprli vrata, zaustavili iztekanje in posesali izteklo vodo.

Vlomili v lopo

Na območju Grosuplja so vlomili v lopo in ukradli hrano in pijačo. Škoda znaša okoli 120 evrov.

M. K.