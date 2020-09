Sršeni in goreči odpadki

7.9.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.45 so gasilci PGE Krško na Libni, občina Krško, odstranili sršenje gnezdo iz ostrešja lovskega doma.

Slabo uro kasneje so v Spodnjem Starem gradu sršenje gnezdo odstranili iz ostrešja stanovanjske zgradbe.

Goreli odpadki

Ob 22.17 je na Trati v Kočevju na prostem gorel odpadni material. Posredovali so gasilci PGD Kočevje in požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLATNIK PRI ČRNOMLJU, na izvodu desno vas.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, izvod Nenadič.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEGOVA;

- od 10.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ;

- od 10.30 do 12.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA;

- od 15.00 do 15.45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽAGAR CIKAVA;

- od 16.15 do 17.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIŠKO;

- od 17.45 do 18.45 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRMILA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. VAS;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI MOKREM POLJU.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLOBINJEK;

- od 7.30 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KORITA;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VIDEM VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Stara vas Videm - nizkonapetostni izvodi Partizanska pot, Stara vas proti Vidmu, Saramati med 10.30 in 11.00 uro.

