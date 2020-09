Pancar do uspeha kariere v Faenzi

Jan Pancar do sedaj še nikoli ni bil tako visoko na dirkah svetovnega prvenstva, kot tokrat v Faenzi. (foto: AMZS)

Imola - Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva za VN Italije v Faenzi v razredu MXGP osvojil šesto mesto. Gajser je bil osmi v prvi vožnji in peti v drugi. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings. V razredu MX2 pa je bil Jan Pancar osmi, kar je najvišje doslej v SP.

Gajser je v prvi vožnji slabo začel in moral napadati iz ozadja, ko je uspešno lovil tekmece in kazalo je, da se bo lahko vključil celo v boj za mesta tik pod vrhom. Prišel je namreč že do šestega mesta, a nato padel, na koncu pa se je moral zadovoljiti z osmim mestom.

Bolje mu je šlo v drugi vožnji, ko se je vseskozi vozil na mestih pod vrhom, vendar ni mogel priti povsem do vodilnih. Tako je na koncu iztržil peto mesto. Seštevek obeh voženj pa je prinesel skupno šesto.

V seštevku obeh voženj je slavil Herlings, ki je obakrat zmagal, drugi je bil z dvema drugima mestoma Švicar Jeremy Seewer, tretji pa prav tako z dvema tretjima mestoma Italijan Antonio Cairoli.

V seštevku 2020 pa je Gajser po dirki, šesti v koronski sezoni, izgubil eno mesto in je tretji. Ima 196 točk, pred njim je zdaj Cairoli z 203, daleč spredaj pa je Herlings, ki je zbral že 263 točk.

"Na začetku sem se dobro počutil, proga je bila dobra. A težko je bilo prehitevati, start je bil ključen, danes pa mi starta nista dobro uspela. Znašel sem se v ozadju in se prebijal naprej, tako da sem bil po padcih res razočaran. Druga vožnja je bila boljša, razlike so bile majhne, ni pa mi uspelo priti naprej. Me pa tu čakata še dve dirki, zato se bom zdaj osredotočil na naslednjo v sredo," je za spletno stran svoje ekipe nastop ocenil Gajser.

V razredu MX2 si je Jan Pancar v dopoldanskih kvalifikacijah privozil 19. startni položaj, kar je bilo lepo izhodišče za uvodno vožnjo. V prvi vožnji je bil dolgo celo na šestem mestu, v zadnjem krogu pa potem zdrsnil na osmo, kar pa je zanj vseeno pomenilo najboljšo uvrstitev v karieri ter mu prineslo tudi 13 točk v skupnem seštevku.

Druge vožnje Pancar ni začel optimalno, a se ni predal, temveč je zagrizeno lovil tekmece ter se na koncu v cilj pripeljal na 12. mestu. Skupno je na dirki zasedel osmo mesto, kar je najvišje doslej.

Zmagal je Francoz Maxime Renaux, drugi je bil Belgijec Jago Geerts, tretji pa Francoz Tom Vialle. Skupno v sezoni je prvi Vialle z 257 točkami, Pancar je 24. s 33 točkami.

Naslednja dirka bo v sredo spet v Faenzi, ki zaradi koronskih sprememb v koledarju SP gosti tri zaporedne dirke.

* Izidi:

- MXGP:

- 1. vožnja: 1. Jeffrey Herlings (Niz), 2. Jeremy Seewer (Švi), 3. Antonio Cairoli (Ita) ... 8. Tim Gajser (Slo)

- 2. vožnja: 1. Jeffrey Herlings (Niz), 2. Jeremy Seewer (Švi), 3. Antonio Cairoli (Ita) ... 5. Tim Gajser (Slo)

- skupno na dirki: 1. Jeffrey Herlings (Niz) 50, 2. Jeremy Seewer (Švi) 44, 3. Antonio Cairoli (Ita) 40 ... 6. Tim Gajser (Slo) 29

- skupno v SP (6): 1. Jeffrey Herlings (Niz) 263, 2. Antonio Cairoli (Ita) 203, 3. Tim Gajser (Slo) 196 ...

- MX2:

- skupno: 1. Maxime Renaux (Fra) 47, 2. Jago Geerts (Bel) 45, 3. Tom Vialle (Fra) 40 ... 8. Jan Pancar (Slo) 22

- skupno v SP (6): 1. Tom Vialle (Fra) 257, 2. Jago Geerts (Bel) 254, 3. Maxime Renaux (Fra) 196 ... 24. Jan Pancar (Slo) 33

