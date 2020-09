Živa Falkner najboljša na domačem turnirju

7.9.2020 | 10:00

Foto: arhiv DL

Otočec - Na Otočcu se je včeraj končal ženski mednarodni teniški turnir z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev. Na veselje domačih ljubiteljev tenisa je zmagala domačinka Živa Falkner, ki je v finalu s 6:0 in 7:6 premagala Tino Cvetkovič.

Živa je v prvem krogu s 6:3 in 7:6 (2) premagala Nemko Chantal Sauvant, nato je bila s 4:6, 6:0 in 6:3 boljša od Veronike Erjavec, v četrtfinalu se je pomerila z Manco Pislak in zmago slavila po treh nizih (3:6, 6:2 in 6:1). V polfinalu jo je čakala Italijanka Nicole Fossa Huergo, ki je proti Živi osvojila le štiri igre (6:2 in 6:2). Kot že zapisano, je bila prepričljiva tudi v finalu.

Tudi med dvojicami je zmaga ostala v Sloveniji. Tina Cvetkovič in Pia Lovrič sta bili s 6:3 in 6:1 boljši od Madžark Adrienn Nagy in Dorka Drahota Szabo.

Kot pravi direktor turnirja Andrej Petkovič, je bil to največji letošnji teniški dogodek v Sloveniji, ki ga je uspešno pripravil Teniški klub Krka Otočec. »Za mnoge mlade igralke je bil turnir odlična priložnost za merjenje s profesionalkami,« je povedal Petkovič in dodal, da je bilo kar zahtevno v teh razmerah pripraviti takšen turnir.

R. N.