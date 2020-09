Včeraj 25 okužb; na seznamu Novo mesto (2), Črnomelj, Brežice in Ivančna Gorica

7.9.2020 | 12:20

Včeraj so opravili 706 testov na okužbo z novim koronavirusom, 25 testov je bilo pozitivnih. Umrl ni noben bolnik s covidom-19, se jih pa 26 zdravi v bolnišnici, od tega štirje potrebujejo intenzivno zdravljenje. Trenutno je v državi 525 aktivno okuženih.

Včeraj so okužbe z novim koronavirusom odkrili v 18. občinah. Po tri so potrdili v ljubljanski in mariborski občini. Dve okužbi so našli v občini Novo mesto, po eno pa v občinah Celje, Rogaška Slatina, Velenje, Slovenska Bistrica, Tržič, Črnomelj, Brežice, Ivančna Gorica, Naklo, Pesnica, Starše, Tišina, Beltinci, Dornava in Gorišnica.

Med včerajšnjimi potrjenimi okuženimi ni noben zaposlen v zdravstvu ali domu za starejše, prav tako ni novih okužb med oskrbovanci domov za starejše.

Okužbo z novim koronavirusom so doslej potrdili pri 3190 osebah v Sloveniji, skupaj je umrlo 135 bolnikov s covidom-19.

M. K.