Pogodba za vodovod v Dragomlji vasi

7.9.2020 | 14:50

Župan občine Metlika Darko Zevnik (levo) direktorjem podjetja BGP Gradnje iz Gradca Danijel Špingler sta danes podpisala gradbeno pogodbo. (M. L., foto: občina Metlika)

Podpisana pogodba je tudi uradna napoved, da bodo dela bodo začeli v drugi polovici septembra in jih zaključili do 31. marca 2021. (foto: občina Metlika)

Metlika - Župan občine Metlika Darko Zevnik je danes z direktorjem podjetja BGP Gradnje iz Gradca Danijelom Špinglerjem podpisal gradbeno pogodbo za prenovo vodovoda in gradnjo kabelske kanalizacije za cestno razsvetljavo v Dragomlji vasi, so sporočili z občine Metlika.

Gradnja, ki je predmet pogodbe, bo z davkom stala 230.000 evrov. Naložbo bodo plačali s povratnim in nepovratnim denarjem po 23. členu Zakona o financiranju občin ter z denarjem proračuna občine Metlika. Dela bodo začeli v drugi polovici septembra in jih zaključili do 31. marca 2021.

Današnji podpis pogodbe je sledil javnemu razpisu za izbiro izvajalca del, kjer so kot cenovno najugodnejšega ponudnika izbrali omenjeno podjetje, so še sporočili z metliške občine.

