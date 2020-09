»Rdeče cone« še ne bo

7.9.2020 | 13:20

V nekdanjo brežiško policijo bi bilo potrebno vložiti veliko denarja, da bi jo uredili za "rdečo cono". (Foto: J. K.)

Brežice - V Brežicah so - kot smo poročali - načrtovali, da bi v primeru okužbe s koronavirusom v domovih za starejše v prostorih bivše brežiške policije vzpostavili t. i. rdečo cono za okužene oskrbovance domov za starejše občane, ki ne bi potrebovali bolnišnične obravnave, ampak bi bili nameščeni izven doma. Tam naj bi bilo mogoče namestiti med 40 in 50 oseb.

Potem, ko je posebna delovna skupina iz Posavje sredi avgusta idejo predstavila ministrstvoma za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za zdravje, je 1. septembra pristojna komisija ministrstva za delo skupaj s predstavniki brežiške bolnišnice in Društva upokojencev in oskrbovancev Impoljca opravila ogled prostorov policije, in ugotovila, da objekt ne izpolnjuje pogojev za domsko oskrbo.

Za vzpostavitev ustreznih prostorov bi bili potrebni koreniti posegi in veliko denarja. Po oceni komisije prilagoditve ni mogoče izpeljati hitreje kot v pol leta, zato »rdeča cona« ostaja ideja za prihodnost.

L. Markelj