Pri AC huje poškodovana sopotnica na motorju; na cesti Dvor – Kočevje pa hudo poškodovan motorist

7.9.2020 | 17:00

V petek, nekaj pred poldnevom, so policiste obvestili o prometni nesreči na izvozu iz avtoceste Novo mesto – zahod z udeležbo osebnega avtomobila in motorista s sopotnico. Regijski center za obveščanje je na kraj napotil reševalce in gasilce.

Po prvih ugotovitvah naj bi 50-letni voznik motorja peljal po regionalni cesti od Trebnjega proti Novemu mestu. Na izvozu iz avtoceste (iz smeri Ljubljane proti Novemu mestu) je predenj zapeljal 55-letni voznik osebnega avtomobila. V prometni nesreči se je poškodovala 46-letna sopotnica na motornem kolesu - s hudimi poškodbami so jo odpeljali v novomeško bolnišnico. V nesreči sta se lažje poškodovala še motorist in sopotnica v osebnem avtomobilu.

Ogled kraja je vodila dežurna preiskovalna sodnica v spremstvu okrožne državne tožilke in strokovni pomoči prometnih policistov. Zaradi prometne nesreče in odstranjevanja posledic je bil promet na omenjenem delu ceste oviran vse do poltretje ure.

Policista bodo voznika osebnega avtomobila kazensko ovadili.

Alkohol botroval prometni nesreči

V soboto zjutraj, nekaj po pol osmi uri, je regijski center za obveščanje obvestil operativno-komunikacijski center, da je na relaciji Črmošnjice - Gabrje prevrnjeno vozilo. Po prvih ugotovitvah je 33-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljal na ograjo in se prevrnil. V nesreči se je voznik lažje poškodoval. Nesreči je verjetno botroval tudi alkohol – alkotest je pokazal 0,64 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi prometne nesreče in odstranjevanja posledic je bil promet oviran do desete ure.

Huje poškodovan motorist

Včeraj popoldne je na cesti Dvor – Kočevje, v bližini odcepa za Lopato, z motorjem Honda CBR 600 padel 24-letni motorist in se pri tem hudo telesno poškodoval. Po prvih ugotovitvah je zaradi prevelike hitrosti v levem ovinku zapeljal izven vozišča in padel po travniku od cesti. Alkohola policisti niso ugotovili, pač pa, da je motorno kolo vozil brez ustrezne A kategorije. Iz motorja so pobrali tablice, motorja pa niso zasegli, saj je bil praktično uničen.

Mejne zadeve in tujci

V petek zjutraj so policisti na Gornji Težki vodi prijeli sedem državljanov Bangladeša in pet državljanov Pakistana. Še enega državljana Bangladeša so nekaj kasneje prijeli v Birčni vasi. Vodnik službenega psa je v petek, nekaj po enajsti dopoldne, pri Šutni odkril in prijel 39 državljanov Bangladeša in dva državljana Pakistana. Zvečer so v Gotni vasi policisti ustavili kombinirano vozilo in osebni avtomobil italijanskih tablic. V vozilih je bil dvanajst državljanov Afganistana in državljan Pakistana, ki so prišli čez državno mejo na nedovoljen način. Policisti so odvzeli prostost še voznikoma in spremljevalcu, dva sta državljana Kosova, en državljan Albanije, in jih osumili kaznivega dejanja nedovoljene pomoči pri prehajanju državne meje.

V soboto dopoldne so policisti na mejnem prehodu za mednarodni železniški promet v Dobovi pri mejni kontroli vlaka, ki je potoval proti Hrvaški, zalotili državljana Irana, za katerega so ugotovili, da so ga slovenski policisti že trikrat obravnavali zaradi nezakonitega prehoda državne meje. V Slovenijo naj bi vstopil izven mejnih prehodov nekje na Primorskem. Pri Bojancih so prijeli dva državljana Maroka. Zvečer so policisti pri Mokricah ustavili kombinirano vozilo nemških tablic, v katerem je bilo sedem državljanov Irana, ki sta jih vozila dva državljana Bolgarije.

Včeraj zjutraj so nad Ponikvami brežiški policisti prijeli dva državljana Pakistana. V bližini Javorovice so policisti iz Šentjerneja opazili sumljivega enoprostorca avstrijskih tablic. Vozil ga je državljan Romunije, v avtu pa je imel devet tujcev, ki so v Sloveniji prišli nezakonito. V Novem mestu na železniški postaji so prijeli državljana Maroka, na katerega so policiste opozorili uslužbenci železnic. V Špeharjih so popoldne prijeli državljana Maroka, pri naselju Purga dva državljana Afganistana, pri Daljnih njivah pa štiri tujce iz Alžirije in tri iz Maroka. Zvečer so v kraju Vrhgora črnomaljski policisti prijeli državljana Maroka in državljana Libije.

Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.