V trčenju štiri osebe poškodovane

7.9.2020

Ilustrativna slika

Danes ob 13.12 sta na cesti Metlika—Semič pri naselju Krvavčji Vrh, občina Semič, trčili dve osebni vozili. V nesreči so bile poškodovane štiri osebe, katere so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika in jih odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem in posuli razlite motorne tekočine.

Pomagali reševalcem

Ob 14.41 so v naselju Lašče, občina Žužemberk, gasilci PGD Dvor nudili pomoč reševalcem in policiji.

Gorele smeti

Ob 16.09 so v ulici Brod v Novem mestu, v zapuščeni stanovanjski hiši, gorele smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar pogasili, prezračili prostore ter s toplotno kamero pregledali požarišče in okolico. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu.

Iztekala voda

Ob 7.12 je v naselju Stari grad, občina Krško v stanovanjskem objektu iztekala voda. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zaprli glavni vodovodni ventil.

Dezinfekcija v DSO

Ob 11.31 so gasilci PGD Sevnica opravili dezinfekcijo v Domu za ostarele občane Impoljca.

Pripeljali vodo

Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so porabnikom v naselju Straža pri Raki, občina Krško, pripeljali 5 m3, porabnikom v naselju Premagovce pa 10 m3 pitne vode.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEVNICA;

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE PRI ŠEVNICI 1998.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 10.00 do 13.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 2, izvod Radovica.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Č.N. GUMBERK;

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GUMBERK;

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.