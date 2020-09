Nepogrešljivi helikopterji - tokrat v UKC iz Kočevja

8.9.2020 | 07:00

Včeraj ob 17.12 je posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP na Brniku s helikopterjem prepeljala v prometni nesreči poškodovano osebo iz Kočevja v UKC Ljubljana.

Sanacija škode po neurju

Včeraj ob 17.42 uri so v Loki pri Zidanem Mostu, občina Sevnica, gasilci PGD Loka pokrili streho na objektu, poškodovanem v neurju.

Odstranjevali sršenja gnezda

Ob 17.54 so v naselju Arnovo selo, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje odstranili sršenje gnezdo iz zračnika na strehi stanovanjskega objekta.

Ob 18.55 so na Anovcu, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz dimnika stanovanjskega objekta.

Ob 18.56 so na Bizeljskem, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje odstranili sršenje gnezdo iz nadstrešja mrliške vežice.

Gorel kup smeti

Ob 18.54 je v ulici Muhaber v Novem mestu gorel kup smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili.

Ne bo vode

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode na območju Zdraviliškega trga v Občini Dolenjske Toplice, da 8. 9. 2020 ne bo pitne vode zaradi nujnih del na vodovodnem omrežju. Dela se bodo izvajala od 8. do predvidoma 12. ure.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 2, izvod Radovica.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEVNICA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE PRI ŠEVNICI 1998.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Č.N. GUMBERK;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GUMBERK;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Stolovnik izvod proti Brestanici med 8:30 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Arnova sela med 8:00 in 13:00 uro.

M. K.