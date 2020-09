Trpinčenje otroka v Brezju: Oče triletnega dečka s polenom po glavi

Radenko Brajdič in Bojana Jurkovič bi morala zaradi nasilja nad sinom in zanemarjanja sesti na zatožno klop novomeškega okrožnega sodišča, a ju tja ni bilo, poroča današnje Delo.

Da je fantič, ko sta bila sama doma, padel po tleh, je sicer v preiskavi zatrdil Radenko Brajdič. Tožilstvo njemu in dečkovi materi Bojani Jurkovič očita hudo nasilje nad triletnim sinom, oče naj bi ga celo s polenom udaril po glavi. Izvedensko mnenje je jasno: tako hudih poškodb ni mogel dobiti pri padcu, ampak z močnim udarcem.

Skupaj imata pet otrok, tudi pri dveh, ki sta v tistem obdobju obiskovala osnovno šolo, je bilo več kot očitno, da se jima doma ni godilo dobro, poroča Delo. Prihajala sta neredno, umazana in lačna, slovenskega jezika skoraj nista znala. Starši so že bili obsojeni, mati dvakrat tudi zaradi zanemarjanja otrok.

»Udaril me je ati«

Takrat triletnega dečka so marca 2014 poškodovanega z reševalnim vozilom odpeljali najprej v novomeško bolnišnico, od tam pa v ljubljanski klinični center. Malček je takrat menda medicinski sestri dejal, »da ga je udaril ati«. Poškodba glave je bila zelo huda: več mesecev mu je iztekala možganska tekočina in otrok je zato vedno znova zboleval za meningitisom. Če se ne bi zdravil, bi lahko umrl, odstraniti so morali del lobanjske kosti, zaradi zapletov so mu morali tri ali štiri leta po poškodbi odstraniti celotno notranje in srednje uho s sluhovodom, zaradi česar je na eno uho oglušel in ostale so mu motnje ravnotežja, niza Delo.

A to ni bilo vse, dodaja časnik. Poškodbe, ki jih je dobil v svojem kratkem življenju, so grozljive: zlom lobanjskega dna, zlom lopatice in enega rebra, opekline dlani, opekline na nogi, ki naj bi bile povzročene s cigareto, pa več opeklin po različnih delih telesa. Vse to naj bi mu torej povzročila 43-letni Radenko Brajdič in 43-letna Bojana Jurkovič iz Brezja, največjega romskega naselja na Dolenjskem.

Otroka zaradi poškodb menda nista nikoli peljala k zdravniku, rane so se morale zaceliti same, brez zdravil.

V preiskavi je Brajdič, kot omenjeno, zatrdil, da je fantič padel, a njegovim besedam nasprotuje izvedensko mnenje. Najverjetneje je dečka udaril s polenom. Drva so bila namreč ob ogledu na tleh v prostoru v baraki brez vode in elektrike. Fantič je bil že pred tem veliko po bolnišnicah, saj je imel dvakrat tumor na možganih, prestal je številna obsevanja, domov se je vrnil le 12 dni pred to poškodbo glave.

Tudi brez poškodb je bil torej zelo bolan, zaostajal je v razvoju, zdravnica je za pomoč prosila center za socialno delo. CSD Novo mesto je dečka aprila 2016 staršem odvzel, postavljen je bil pod njihovo skrbništvo, še poroča Delo.

