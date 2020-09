Novih 42 okužb, 12 pri nas; Kacin: Zapiranje meja in občin nista opciji, o tem se ne pogovarjamo

8.9.2020 | 12:00

Včeraj so v Sloveniji opravili 1581 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, 42 testov je bilo pozitivnih. Umrl ni noben bolnik s covidom-19, se jih pa 28 zdravi v bolnišnicah, od tega štirje potrebujejo intenzivno zdravljenje. V državi je trenutno 546 aktivnih okužb.

V domačo oskrbo so včeraj odpustili tri bolnike s covidom-19.

Največ okužb so znova potrdili v Ljubljani (10). Pet so jih potrdili v Mariboru in v Novem mestu, dve v občini Sevnica, po eno pa v občinah Velike Lašče, Kranj, Slovenska Bistrica, Domžale, Grosuplje, Škofljica, Ilirska Bistrica, Videm, Prevalje, Ptuj, Radovljica, Škofja Loka, Tišina, Trebnje, Vojnik, Kungota, Lenart, Metlika in Šentjernej. Okužbo so potrdili tudi pri enemu tujemu državljanu.

Največ okuženih, pri katerih so okužbo odkrili včeraj, je v starostnih skupinah 25-34 let in 45-54 let. V teh starostnih skupinah so potrdili po 11 okužb. V starostni skupini med 35 in 44 let so potrdili sedem, med mladimi od 15 do 24 let pa pet okužb.

Šest okužb so potrdili med zaposlenimi v zdravstvu in eno pri oskrbovancu doma za starejše. Skupaj so med oskrbovanci domov potrdili 400 okužb.

V Sloveniji je bilo doslej potrjenih 3232 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 135 bolnikov s covidom-19.

Kacin: Zapiranje meja in občin nista opciji, o tem se ne pogovarjamo

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin se je na današnji novinarski konferenci sprehodil skozi zadnje epidemiološke podatke v Sloveniji.

Vzpodbudo je našel v trendu, ki se je v zadnjem tednu nekoliko stabiliziral, še naprej pa ni navdušen nad posamezniki, ki otežujejo delo epidemiologov. Tako imamo danes 10 primerov okužbe neznanega izvora, to število pa se bo bržkone še povečalo, saj jih je 19 še vedno v preiskavi. S prstom je znova pokazal na tiste, ki ne vedo ali ne želijo povedati, kje so se okužili, ter jih pozval k celovitemu in iskrenemu sodelovanju z epidemiologi. Novega koronavirusa ne gre jemati z levo roko, je poudaril Kacin.

Govorec je pojasnil še, da jih močno skrbi trend rasti okužb v evropskih državah, tudi tistih v naši neposredni bližini. Število okužbe se povečuje v Italiji in Avstriji, zaskrbljujoče pa ostajajo tudi razmere na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini, a je po njegovih navedbah vzpodbudno to, da smo pri nas včeraj zaznali samo eno okužbo iz tujine in eno, ki je povezana z vnosom iz tujine. Kar zadeva Italijo, so v Furlaniji razmere sicer podobne kot pri nas, v Benečiji pa se "stvari vzpenjajo strmo," saj imajo incidenco skoraj 42 okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Porast so zabeležili tudi v Lombardiji, kjer imajo incidenco 34 na 100.000 prebivalcev, a ta italijanska dežela ostaja v rumenem območju. Previdnost pri potovanju v tujino ni odveč, državljanom na dušo polaga Kacin.

Zapiranje meja in strožji ukrepi?

Na vprašanje, ali Slovenija razmišlja o morebitnem zapiranju meja po vzoru Madžarske, je Kacin pojasnil, da sta slovenski premier Janez Janša in njegov avstrijski kolega Sebastian Kurz na današnji tiskovni konferenci jasno povedala, da si zapiranja ne želimo in si ga zaradi gospopdarskih posledic tudi ne moremo privoščiti. "Zapiranje meja ni opcija o tem se ne pogovarjamo, prav tako se ne pogovarjamo o zapiranju občin," je poudaril Kacin.

Dotaknil se je tudi navedb nekaterih, da bodo slovenske šole že konec meseca znova zaprte. "Nobene resnice ni na tem, vedno boste imeli vizionarje, ki bodo vnaprej napovedovali, kaj se nam bo zgodilo, in zadeve poskušali slikati bolj črne kot so," je bil jasen Kacin. Dodal je, da če bi se kaj zgodilo, bi se to lahko zgodilo posamezni šoli, če ne bi bila uspešna pri zamejevanju števila okužb.

Jasen je bil tudi glede morebitnega zaostrovanja ukrepov. O tej možnosti zaenkrat ni govora. Kot je razložil, se morajo o morebitnih dodatnih ukrepih najprej posvetovati na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), nato o njih razpravlja svetovalna skupina pri Ministrstvu za zdravje, temu pa sledi razprava na vladi. Če so razlogi utemeljeni, se uvede strožji ukrep, o čemer pa trenutno ni razprave.

M. K.

