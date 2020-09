Pred policistoma obžaloval, da hčere ni ubil: »Premalo sem jo poškodoval in zato mi je žal«

8.9.2020 | 11:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Zapletena družinska zgodba je v ozadju dogodka, ki se je zgodil 28. maja in zaradi katerega bo moral na zatožno klop sesti 74-letni Ivan Sebanc s Peči pri Grosupljem. S sekiro naj bi se lotil lastne hčere. V preteklosti je že bil nasilen do družinskih članov, a sam pravi, da se je le branil pred hčerjo, poroča današnje Delo.



Vse skupaj se je dogajalo tistega jutra, ko je njegova hči Marinka v garaži sedla v avto, da bi se odpeljala v službo. Takrat naj bi prišel do nje, jo pretepel z rokami in nogami, najhujše poškodbe pa ji povzročil s sekiro, s katero je najmanj petkrat silovito udaril po njeni glavi. Ženskino vpitje na pomoč je slišala soseda, ki je poklicala policiste.

V ozadju je zapletena družinska zgodba in spor glede avtomobila.

»Premalo sem jo poškodoval in zato mi je žal. Žal mi je, ker dejanja nisem dokončal, saj si je to zaslužila,« naj bi Sebanc dejal grosupeljskima policistoma, ko sta ga seznanila s pravicami, ki jih ima kot osumljenec kaznivega dejanja. A je nato, kot poroča Delo, na zaslišanju v preiskavi govoril popolnoma drugače, in sicer da se je le branil pred hčerko, ki ga je napadla s sekiro.



Oškodovanka je te besede na ljubljanskem okrožnem sodišču označila za čisto laž.



Za Sebanca je med drugim povedala, da je slab in nasilen človek je, ki ne bi smel imeti otrok in žene. Najbolj nasilen naj bi bil do nekdanje žene, še poroča Delo.

