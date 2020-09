Trebanjci za skupinski del EHF lige proti Madžarom

8.9.2020 | 12:10

Foto: RK Trimo

Danes je žreb 2. kroga kvalifikacij za skupinski del EHF lige na Dunaju določil, da trebanjske rokometaše po dveh zmagah nad portugalskim Belenensesom čaka dvoboj z neugodnim in zelo težkim Balatonfuredijem.

Izbranci Uroša Zormana so, kot smo poročali, z odliko začeli letošnjo tekmovalno sezono. Na uvodu so slavili v portugalski prestolnici Lizboni, nato v uvodnem kolu Lige NLB premagali koprsko zasedbo in pred dnevi z drugo zmago proti Belenensesu potrdili napredovanje v 2. krog kvalifikacij EHF lige.

Današnji žreb so dočakali v vlogi nenosilca, za morebitno evropsko jesen pa se bodo torej udarili z madžarskim Balatonfuredijem, ki se je v lanski predčasno zaključeni sezoni uvrstil na šesto mesto domačega prvenstva. Njegova pozicija ni realna v primerjavi s kvaliteto ekipe, sporočajo iz trebanjskega kluba, zato Zormanove varovance čaka zahtevna bitka.

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje: »Gre za težkega nasprotnika, ampak verjamem, da se lahko kosamo z njimi. Moramo se dobro pripraviti in potem bomo videli, kam nas bo to prineslo. Veseli me, ker gre za najboljšo možno izbiro in nam zaradi dolžine poti na gostovanje ne bo vzelo preveč dela okoli organizacije.«

Prva tekma drugega kroga kvalifikacij EHF lige bo na sporedu v torek, 22. septembra, povratno srečanje pa teden dni kasneje, 29. septembra.

M. K.