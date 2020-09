Cigler Kralj po obisku DU Sevnica za vzpostavitev rdeče cone zunaj doma

8.9.2020 | 13:05

DUO Impoljca (foto: FB)

Sevnica - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je po sinočnjem obisku doma upokojencev Sevnica dejal, da podpira idejo o vzpostavitvi tako imenovane rdeče cone zunaj doma, kamor bi po potrebi umaknili okužene stanovalce. Lokacija zanjo pa še ni dogovorjena.

Minister je po obisku enote sevniškega doma na Impoljci, kjer se je seznanil z razmerami in načrti za boj z novim koronavirusom, pojasnil, da se je prvotno predlagana lokacija skupne rdeče cone za bližnje domove starejših, ki naj bi bila na območju bivše policijske postaje, izkazala za neprimerno.

Predlagan objekt je namreč po ugotovitvah strokovnjakov potreben večjih vlaganj, ki bi zahtevala tudi več časa, tega pa pred morebitnim novim valom epidemije ni dovolj. Na včerajšnjem sestanku se je tako minister seznanil z drugimi možnimi lokacijami za vzpostavitev skupne rdeče cone, a o podrobnostih ni želel govoriti.

''Premestitev okuženih stanovalcev iz doma najbolj primerna rešitev''

Povedal pa je, da imajo za morebitne stanovalce, ki bi potrebovali rdečo cono, v enotah sevniškega doma zdaj skupaj na voljo okrog 30 namestitev. Kot je pojasnila direktorica doma Darja Cizelj, imajo v skladu z internim načrtom na razpolago 20 postelj v enoti na Impoljci, kjer so sicer nastanjene osebe s posebnimi potrebami, 14 postelj pa v enoti v Brežicah. V Brežicah bi sicer vzpostavitev rdeče cone pomenila, da bi morali po stavbi razseliti osebe z demenco, v enoti v Sevnici pa možnosti za vzpostavitev rdeče cone po besedah direktorice nimajo.

Skupna kapaciteta vseh treh enot je sicer po navedbah direktorice več kot 520 postelj, trenutno so zasedene skoraj vse. Na vprašanje, ali je 34 postelj za rdečo cono za njihov dom dovolj, je odgovorila, da je to odvisno od dinamike prenosa okužbe, če se pojavi v domu. "Glede na izkušnje ostalih domov je to relativno malo," je ocenila.

Tako si še vedno prizadevajo, da bi našli lokacijo izven domov, pri tem pa se povezujejo tudi z domovoma v Krškem in Loki pri Zidanem mostu. Glede možnosti postavitve mobilnih enot je direktorica pojasnila, da bi jih lahko postavili pred njihovo enoto v Brežicah ali na Impoljci, a da je to, kaj bi v njih lahko bilo, odvisno od tega, kakšne bodo. Sami so, kot je dejala, predlagali, da bi jih lahko namesto za namestitev stanovalcev porabili za garderobe ali kot prostore za druge dejavnosti, s čimer bi sprostili kapacitete v domu.

Cizljeva sicer ocenjuje, da je premestitev okuženih stanovalcev iz doma najbolj primerna rešitev, ker s tem res zavarujejo druge stanovalce in preprečijo širjenje okužbe. Kot večjo pridobitev je ocenila dogovor, da lahko prve okužene stanovalce za sedem dni namestijo v bolnišnico.

Protokol dogovorjen in preizkušen

Tudi Cigler Kralj je izpostavil protokol, ki so ga z ministrstvom za zdravje že dogovorili in preizkusili v nekaterih domovih, denimo v Hrastniku in Vipavi. Protokol določa, da se "prve okužene iz domov umakne v bolnišnico, tudi če ne potrebujejo zdravljenja, zato da se da domovom priložnost, da se organizacijsko in tehnično pripravijo na razmere v domu" in se po tem lažje spopadejo s preprečevanjem širjenja virusa, je pojasnil.

Nove kapacitete - projekt še na začetku

Minister si je ob obisku doma ogledal tudi lokacijo v neposredni bližini enote na Impoljci, kjer nameravajo zgraditi nove kapacitete, a zaenkrat ostajajo pri idejni zasnovi. Ta po navedbah Cizljeve poleg prostorov za dnevno varstvo obsega okoli 150 namestitev, ki so zasnovane v manjših skupnostih in bi bile primerne za bivanje oseb z demenco. V postopku je sprejem občinskega prostorskega načrta, ki objekt umešča na to lokacijo, odprto pa ostaja vprašanje financiranja. V zvezi s tem so že potekali neformalni pogovori tudi o javno-zasebnem partnerstvu, v včerajšnjem pogovoru pa se je odprla tudi možnost črpanja evropskih sredstev, je dejala direktorica.

Minister je glede tega obljubil, da bodo poskušali v čim večji meri počrpati izpogajana sredstva EU, ki so dober vir za tovrstne naložbe. Dodal pa je, da so količina sredstev in viri, iz katerih bi sredstva črpali, odvisni od modela izgradnje, za katerega se bodo na občini in v vodstvu doma odločili.

Po besedah Cigler Kralja je treba vedno "tehtati med hitrostjo in finančno vzdržnostjo projekta tako za investitorja kot tudi za stanovalce in stanovalke oziroma njihove svojce". Po njegovem mnenju je projekt gradnje novega doma za starejše dobro zastavljen. Glede lokacije novih prostorov pa je dejal, da je ta prostor z vključenostjo v novejšo stanovanjsko sosesko medgeneracijsko zasnovan.

STA; M. K.