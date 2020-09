Center za krepitev zdravja Bela krajina tudi uradno odprt

8.9.2020 | 14:35

Črnomelj - Župan Andrej Kavšek, direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj Eva Čemas, županja Občine Semič Polona Kambič in vodja Centra za krepitev zdravja Tatjana Gregorič so danes simbolično s prerezom traku uradno odprli Center za krepitev zdravja, ki bo odslej zaživel poleg ZD v Črnomlju. V sklopu projekta je slednji dobil tudi sedem zaposlitev in 43 dodatnih parkirišč, sporočajo iz črnomaljske občine.

Za kulturni program sta poskrbela Katja Pezdirec (tamburica) in Tone Grahek (spremljava na klaviaturah) iz Glasbene šole Črnomelj, program pa je povezoval Jaka Birkelbach. Župan Andrej Kavšek je v svojem govoru izpostavil, da si zdravstvena ekipa zasluži vse najboljše in jo tudi pohvalil za delovanje med razmerami s koronavirusom. Poudaril je tudi, da se bodo skupaj trudili najti še kakšno naložbo, ki bi ekipi delo olajšala.

Več o projektu

Občina Črnomelj je od Ministrstva za zdravje pridobila nepovratna sredstva v višini 200.000 EUR za izvedbo aktivnosti 2. sklopa iz javnega razpisa »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Na 1. sklop razpisa se je prijavil Zdravstveni dom Črnomelj ter pridobil 438.746 evrov.

Naložba je zajemala izgradnjo t.i. južnega prizidka k Zdravstvenemu domu Črnomelj, kjer se v zgornjih prostorih stavbe sedaj že nahajajo prostori za potrebe Centra za krepitev zdravja, v kletnih prostorih pa potrebni servisni prostori.

Januarja letos je Občina Črnomelj naročila dodatno širitev parkirišč, za kar je bilo potrebnih še 90.785 evrov.

M. K.

Zvočni zapisi Direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj Eva Čemas o belokranjskem Centru za krepitev zdravja Direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj Eva Čemas o belokranjskem Centru za krepitev zdravja

Galerija