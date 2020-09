Medsosedski spor - enega so oskrbeli reševalci; pobegnil s testa za droge

8.9.2020 | 13:45

V Trebnjem so policisti obravnavali medsosedski spor. Po prvih ugotovitvah sta se sprla zaradi vijakov, ki naj bi obležali na cesti in bili vzrok za večkratno predrtje pnevmatik. Beseda je dalo besedo, na koncu pa so enega oskrbeli reševalci, ker je dobil udarec v obraz in padel po tleh.

Odkrili ukraden motor

Na mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje so včeraj popoldne kontrolirali kombinirano vozilo – kombi avto vleka, ki je imelo naloženo motorno kolo Kawasaki KXF 250. Motor je želel 22-letni državljan Hrvaške peljati na Hrvaško. Policisti so pri preverjanju ugotovili, da je bil moto pred tremi leti ukraden v Belgiji. Motor naj bi sicer kupil pri podjetju v Sloveniji. Zasegli so ga, okoliščine pa še preverjajo.

V prometni nesreči več poškodovanih, voznik brez vozniškega dovoljenja, sum na droge

Nekaj po eni uri popoldne so bili policisti napoteni na relacijo Semič – Krvavčji vrh, kjer naj bi se v prometni nesreči poškodovalo več oseb. Po prvih ugotovitvah naj bi bil vzrok prometne nesreče vožnja po levi strani 20-letnega voznika brez vozniškega dovoljenja iz okolice Semiča. Zaletel se je v vozilo, ki ga je po svoji strani pravilno pripeljala 26-letna voznica iz Metlike. Reševalci so vse odpeljali v bolnišnico. 25-letna sopotnica v vozilu povzročitelja naj bi bila huje poškodovana in so jo odpeljali na pregled na očesno kliniko, ostali trije (povzročitelj, 15-letna sopotnica in druga udeleženka) pa lažje. Povzročitelju so na kraju odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ni pokazal prisotnosti alkohola. Zaradi suma, da vozi pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili strokovni pregled, pa je 20-letnik pobegnil iz zdravniškega pregleda, preden so tja prišli policisti.

Zasegli vozilo zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja

Metliški policisti so v Dolah zasegli osebni avtomobil 47-letnemu domačinu, ker so pri kontroli prometa ugotovili, da avto vozi brez vozniškega dovoljenja. V postopku so še ugotovili, da avto že več kot mesec dni ni registrirano in zavarovano, za nameček pa je še odklonil preizkus alkoholiziranosti, ki so mu ga odredili zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, pred tem pa tudi ni upošteval modre luči in sirene pri ustavljanju.

Vloma

V okolici Kočevja so vlomili v hišo, od koder je neznani storilec odnesel gotovino. Lastnika je oškodoval za okoli 400 evrov.

V Grosupljem pa so neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja ter ukradli les in gorivo. Nastalo je za okoli 350 evrov škode.

Mejne zadeve in tujci

Črnomaljski policisti so zjutraj v mestu prijeli dva državljana Afganistana, zvečer pa v Bojancih državljana Maroka.

