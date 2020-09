Trčila avtobus in avto; nesreča na kolesarskem poligonu v Regrči vasi; padel s strehe

8.9.2020 | 18:40

Danes zjutraj ob 6.45 uri sta v Srebrničah pri Novem mestu trčila osebno vozilo in avtobus. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu ter pregledali avtobus zaradi morebitnih dodatnih poškodb. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano voznico osebnega vozila odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Nesreča na kolesarskem poligonu

Ob 13.57 se je na kolesarskem poligonu v Regrči vasi v Novem mestu poškodoval kolesar. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila.

Padel s strehe

Ob 10.46 se je v naselju Šmarčna, občina Sevnica, pri padcu s strehe poškodoval občan. Posredovali so reševalci NMP Sevnica, ki so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v SB Celje.

Nevarno najdbo uničili na kraju

Ob 7.05 je občan v naselju Šentjanž, občina Sevnica, našel večji naboj. Posredujejo pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS dolenjske, gorenjske in ljubljanske regije, ki so odstranili protipehotni razpršilni tromblon nemške izdelave iz obdobja II. svetovne vojne. Nevarno najdbo bodo uničili na kraju samem.

M. K.