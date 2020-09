Kako je Covid-19 vplival na nogomet po svetu in kaj lahko pričakujemo

9.9.2020 | 12:40

Pandemija virusa Covid-19 je po svetu močno zaznamovala nogomet v vseh aspektih. Po vsem svetu se je tako v različnih stopnjah in oblikah zgodila prekinitev ali omejitev igranja prvenstev in lig.

Edine tri lige, ki niso bile prekinjene so Ýokary Liga (Tuirkmenistan), Belaruska premier liga in Liga Primera de Nicaragua.

Prekinitev nogometa po svetu

Kar se tiče Azije, je bila zaradi virusa 23. januarja odložena Kitajska super liga. V Hong Kongu je bil odpovedan pokal 2020 Lunar New Year Cup odpovedane ali odložene pa so bile tudi druge lige in prvenstva.

Odložena je bila tudi indijska I-League, finale indijske Super Lige pa je bil odigran za zaprtimi vrati.

V Južni Ameriki je bila 12. marca začasno prekinjena Copa Libertadores prav tako pa je bil prekinjen ves nogomet višjega nivoja v Braziliji.

CONCACAF liga prvakov v ZDA je bila nemudoma zaustavljena 12. marca. Na isti dan pa je bila za 30 dni prekinjena tudi liga Major League Soccer. Odpovedane so bile tudi tekme nacionalnega ženskega nogometnega prvenstva v ZDA.

Nogomet in Covid-19 v Evropi

Na stari celini so se februarja in marca za zaprtimi vrati igrale Liga prvakov in Liga Evropa. 12. marca je UEFA naznanila, da so odložene kvalifikacije vseh tekem v kategorijah U17, U19. Naslednji dan je UEFA preložila vse tekme prihodnjega tedna v ligi prvakov, ligi Europa in mladinski ligi . Že takrat je bilo mnogo vprašanj in negotovosti, kdaj se bodo tekme lige prvakov in drugih lahko nadaljevale.

17. junija je UEFA naznanila, da se bo Liga prvakov avgusta nadaljevala na Portugalskem, Liga Evropa pa v Nemčiji, avgusta, vendar bi bili vsi krogi ena sama tekma, ki ustreza pričakovanjem 16. krogov lige Europa, kjer je bila že odigrana prva tekma.

Kar se državnih lig in prvenstev tiče, so bile v februarju in marcu odpovedane oz drugače prizadete skoraj vse. Po različnih in številnih uskladitvah so bile mnoge tekme prestavljene ali pa odigrane za zaprtimi vrati.

Srija A je bila odložena 9. marca, španska La Liga in druga Segunda Division pa sta bile ustavljeni za dva tedna, po tem, ko je košarkarski igralec Real Madrida pokazal pozitivnega na testu. Posledično so vsi igralci nogometnega kluba Ral Madrid šli v 14-dnevno karanteno.

Odpovedano je bilo nizozemsko prvenstvo (brez prvaka), sledili pa sta prekinitvi tekem v nemški Bundes ligi in francoski Ligue 1. Slednja je bila prestavljena na september, saj je francoski premier zahteval prekinitev vseh športnih dogodkov do 1. septembra. Bunesliga se je ponovno nadaljevala 16 maja.

Vpliv na gospodarstvo

Nogomet je močno odvisen od sponzorjev. Vprašanje je bilo, kako bodo pandemijo virusa Covid-19 prestali glavni sponzorji nogometnih tekem, saj je od njihovega poslovanja odvisna tudi slika nogometnih lig in prvenstev. Kot piše Dolenjski list v članku, ali si bo nogomet opomogel, je »Okrevanje klubov in vseh povezanih s tovrstnimi športnimi dogodki je močno odvisno od tega, v kakšnem stanju bodo sponzorji. Ti so eden izmed največjih virov prihodkov igralcev in nogometnih klubov. V kolikor bodo ti ostali likvidni in zainteresirani za oglaševanje, potem tudi v nogometu ne bo krize.«

Nadaljuje s tem, da so glavni sponzorji tekem ponudniki športnih stav Bet at home in drugi, ki pa ne beležijo izgub, saj so igralci, ki bi sicer stavili na tekme nogometnih prvenstev le-te nadomestili s stavami na »esports« in marginalne športe. Poleg tega pa so velik porast (do 40%) zabeležili na področju casino iger.

Oglasno sporočilo