Krepko pijan v smreke

9.9.2020 | 07:00

Skupile so jo smreke (seveda ne tako hudo, kot na tej simbolni fotografiji (Bobo)).

V ponedeljek okoli 17. ure se je na cesti med Kočevjem in Novim mestom pred naseljem Mala gora zgodila prometna nesreča voznika osebnega vozila. Zaradi prevelike hitrosti je zapeljal s ceste in trčil v smreke. Pri tem se je lažje poškodoval. V postopku so policisti ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola (v litru izdihanega zraka je imel 1,16 mg alkohola), prav tako pa nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zoper njega bo podan obdolžilni predlog na sodišče.

Uničili tromblon

Včeraj ob 7.05 je v naselju Šentjanž, občina Sevnica, občan pri sanaciji strehe (kot smo že poročali) našel neeksplodirano ubojno sredstvo. V popoldanskem času so posredovali pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske in Ljubljanske regije, ki so protipehotni razpršilni tromblon, ostanek iz druge svetovne vojne odstranili in uničili na varnem kraju.

Gorelo na polju

Ob 18.05 je pri naselju Imenje, občina Šentjernej, na polju gorelo odpadno vejevje. Gasilci PGD Dolenja Stara vas in Šentjernej so požar pogasili.

Ob 17.08 je v bližini naselja Dol, občina Kočevje, gorela bala sena. Požar so pogasili gasilci PGD Predgrad.

Sršenja stalnica

Ob 19.02 so v Stržišču, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica odstranili sršenje gnezdo z ostrešja stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanm iz TP NOVA LIPA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ, izvod Boldraž.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA1 proti Gasilskemu domu;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KULTURNI CENTER;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREČNA1;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 14:00 občasno prekinjena dobava oskrbovanim iz TP KAMNI VRH, na izvodu VIKENDI POD TP.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Breg in Breg Dobje med 8. in 10. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Spodnji Stari Grad izvod Marof med 8. in 12. uro.

M. K.