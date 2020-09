Mlada brežiška kreativca med finalisti

9.9.2020 | 08:30

Brežičana Lucija Lepšina in Klemen Vodopivec upata na zmago na letošnjem SOF-u. (Foto: Tilen Šoštarič)

Brežice, Ljubljana - Lucija Lepšina in Klemen Vodopivec sta mlada brežiška kreativca, ki se na letošnjem Slovenskem oglaševalskem festivalu (SOF) potegujeta za zmago.

V tem primeru ju čaka udeležba na največjem mednarodnem festivalu kreativnosti, kjer bosta svoje moči pomerila z vrstniki s celega sveta. Prihajata iz Agencije 101 s projektom Triglav skrivna misija.

Brežičana upata na zmago in če se jima želja uresniči, bosta za nagrado odpotovala na festival Cannes Lions 2021 in se v konkurenci iz vsega sveta udeležila tekmovanja »Young Cannes Lions« v kategoriji »Digital«. Zmagovalni par bo imel krite stroške prijavnine na tekmovanje, prejel bos žepnino v skupni višini tisoč evrov (brez DDV), v Cannes pa se bo odpravil s Peugotom 208, ki ga za teden dni dobi brezplačno.

Pa tudi če bosta Lucija in Klemen druga ali tretja, ne bosta razočarana - vseeno se bosta lahko brezplačno udeležila jubilejnega 30. SOF-a. Razglasitev natečaja za izbor mladih kreativcev 2020 bo jutri.

V intervjuju za Marketing Magazin sta med drugim povedala, zakaj rada delata v oglaševanju.

Lucija: Glede na to, da sem od nekdaj »vedela«, da bom novinarka, je moj pristanek v oglaševanju kot nek »offroad«. Malce se izgubiš in na koncu ugotoviš, da je ta pot lahko še boljša. Všeč mi je, ker moja radovednost tukaj pride prav, ker lahko domišljijo uporabljam v produktiven namen in ker lahko delam z zagnanimi ljudmi raznolikih talentov.

Klemen: Ker noben projekt ni enak prejšnjemu in je vsak velik izziv. Kot svobodnjaku so zame oglaševalski projekti še en način, da izrazim svojo ustvarjalnost, ki pa je ne omejujem le na to panogo.

Kaj vaju na tem področju še posebej zanima?

Klemen: Najbolj me zanima in veseli oblikovanje novih vizualnih identitet znamk. Tu si ti tisti, ki nečemu novemu podari izgled.

Lucija: V smislu projektov mi je všeč, ko imamo možnost z oglaševalsko akcijo prispevati nekaj dobrega družbi oz. poudarjati in opozarjati na določeno problematiko.

Klemen: Tudi sam bi se pridružil temu odgovoru.

Lucija: Sicer me pa zelo zanima predvsem digitalno okolje, ki ponuja ogromno načinov, kako uporabnike vključiti v oglaševalske akcije in te narediti res učinkovite.

L. M.