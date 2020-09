Za upokojence in druge upravičence več kot 130.000 vozovnic za brezplačen prevoz; najmanj v Žužemberku

9.9.2020 | 08:10

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Upokojenci in drugi upravičenci, ki jim ta ugodnost pripada, so pridobili 130.755 vozovnic za brezplačen prevoz, kažejo podatki s prodajnih mest na avtobusnih in železniških postajah, ki jih je objavilo ministrstvo za infrastrukturo. Največ so jih izdali v Kranjski Gori, najmanj pa v Žužemberku.

Od doslej odobrenih vlog za vozovnice za brezplačen prevoz jih bilo 122.255 za upokojence, 4811 za osebe, starejše od 65 let, 2570 za invalide, in 1119 za vojne veterane.

Na ministrstvu za infrastrukturo so ob tem pripravili analizo o številu izdanih brezplačnih vozovnic po posameznih občinah v Sloveniji. Povprečje za Slovenijo kaže, da je bilo na 100 prebivalcev izdanih 6,3 brezplačne vozovnice. Največ v Kranjski Gori (13,5) in najmanj v Žužemberku (1,8). Med občinami, kjer je bilo izdanih največ brezplačnih vozovnic, prednjačijo tiste iz gorenjske regije. Na prvih petih mestih so poleg Kranjske gore še Jesenice, Radovljica, Bohinj in Bled.

Ukrep za upokojence in druge upravičence je sicer zaživel z julijem. Upokojenci ga lahko uveljavljajo tako, da na prodajno mesto izvajalca prevozov osebno ali po pošti vložijo ustrezno vlogo. Ob tem morajo predložiti osebni dokument, podatek o njihovem statusu pa se pridobi avtomatsko iz uradnih evidenc. Invalidi morajo pokazati evropsko kartico ugodnosti za invalide, vojni veterani pa izkaznico vojnega veterana.

Na podlagi vloge izvajalec javnega prevoza izda subvencionirano vozovnico za območje Slovenije z veljavnostjo 12 mesecev. Po preteku tega obdobja oz. največ 30 dni pred iztekom veljavnosti vozovnice pa bo treba vložiti novo vlogo za brezplačen prevoz.

Po ocenah ministrstva za infrastrukturo je sicer upravičencev do brezplačnega prevoza okoli 600.000.

STA; M. K.