Jelko Kacin o odprtih lokalih in zabavah na smučiščih; zapiranja šol ne bo

9.9.2020 | 11:00

Jelko Kacin (STA)

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je v informativni oddaji 24ur Zvečer sinoči povedal, da o covidu "vemo veliko več kot je bilo to spomladi. Zato si enostavno ne bomo dovolili, da bi nam ekonomske posledice, ki prinašajo socialne posledice, stiske ljudi, ki so brez dele, krojile prihodnost. Mi se moramo organizirati, da bomo s covidom živeli na način, da bo čim manj posegov v naše življenje. Ne da ga ignoriramo, ampak da upoštevamo nekatere predpogoje; potem bomo lahko relativno normalno živieli in delali ter nadoknadili vse to, kar smo v padcu BDP doživeli do sedaj."

Slabo epidemiološko stanje pri južnih sosedih

Kacin je na tem mestu dodal, da potrebujemo delovanje gospodarstva in terciarnih dejavnosti, otroci, dijaki in študenti potrebujejo šolanje. Izpostavil je tudi, kako pomembno je, da so odprti lokali.

Kacin je dejal, da je Slovenija najmanjša država v soseščini in je tako "prisiljena usklajevati ukrepe z vsemi sosedami, od prvega do zadnjega. To smo čez poletje počeli s Hrvaško, v mnogih elementih brez uspeha: nočni program, nočni klubi. Tega niso jemali kot pravi izziv, sedaj imajo strahotne posledice, Hrvaška je v najslabšem stanju od vseh naših sosed".

O novi navezi

Avstrija se po njegovem mnenju zaveda, da se lahko z manjšo sosedo hitreje dogovori in da lahko z njo najde zelo operativne rešitve. Spregovoril je tudi o "novi navezi" slovenskega premierja Janeza Janše in avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza, ki sta se po pogovorih včeraj podala v severno steno Triglava. "Gre za novo navezo, ki ni plezalna, in ki lahko v naslednjih tednih v obravnavo predloži marsikaj skupnega in prinese predloge Evropski uniji."

Smučišča in zabave?

Po jeseni, prihaja tudi zima, kaj pa smučišča? "Ne vem, kako bo s smučišči, kakšna bo klimatska situacija letos, bo kaj snega ali ne. Zabav tam zagotovo ne bo. Mislim, da bomo do takrat med ljudmi toliko razširili zavedanje, da je nekontrolirano druženje velik problem za vse, da bodo ljudje to vzeli kot nekaj normalnega."

Zapiranja šol ne bo

Vladni govorec je še enkrat okrcal posameznike, ki otežujejo delo epidemiologov in ne želijo povedati, kje so se okužili. "To vedenje, ta občutek lažne solidarnosti, ko ljudje nočejo povedati, s kom so bili nas dobesedno sesuje. Polovice ne najdemo, polovice ne moremo izolirati, ta polovica kuži naprej. V takih pogojih je težko uspevati," je dejal.

Še enkrat je izpostavil, da je bojazen, da bi se šole zapirale, odveč. Razredi, ki so sedaj v karanteni, se bodo v kmalu vrnili nazaj, je povedal. "Vlada je trdno odločena, da mora šolski sistem delovati celo leto, tja do pomladi, do konca."

M. K.



starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 4h nazaj Oceni miha Samo gostil ne zapret. Lahko zaprejo šole, smučišča, šole ... samo gostiln ne ... 45m nazaj Oceni True Truic prav zanimivo je videti to shizofreno večosebno kameleonsko "revidiranje" nekoč trdno zasidranih stališč na okopih:) V trenutku smo za, v naslednjem ostro proti! temu se pravi pokončna drža !!...živel makedonija, uaaaa makedonija, živel Covid, nato kmalu - smeh je ta covid...enkrat si mihec, drugi dan si popihec. "Kakor veter zapiha tak je "naš" Miha:) ....za rotovške potrebe vse! Pravi 007 špijun makedonijev. Za Nm glih pravšnji....:) Preglej samo prijavljene komentatorje