Padla rekorda: največ testiranj in največ okuženih - 79; pri nas pet

9.9.2020 | 12:40

Foto: Bobo

Včeraj so v Sloveniji opravili 2560 testov na okužbo z novim koronavirusom, potrdili so 79 okužb. To je najvišje število dnevno potrjenih okužb doslej, prav tako so opravili največ testiranj v enem dnevu. V bolnišnici se zaradi covida-19 zdravi 33 bolnikov, štirje potrebujejo intenzivno nego.

Včeraj ni umrl noben bolnik s covidom-19. Trenutno je v državi aktivno okuženih 590 ljudi.

Doslej so v Sloveniji potrdili 3312 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 135 bolnikov s covidom-19.

Včeraj so 11 primerov okužbe potrdili med oskrbovanci v domovih za starejše in sedem pri zaposlenih v domovih. Tri okužbe so potrdili med zaposlenimi v zdravstvu.

Gre, kot omenjeno, za najvišje število potrjenih novih okužb v enem dnevu, pred tem so jih največ, 70, potrdili 26. marca, v času prvega vala epidemije.

Po občinah

Včeraj so bile okužbe z novim koronavirusom precej razpršene po državi, saj so jih potrdili v kar 40. občinah. Tokrat jih je bilo največ v Mariboru, skupaj 12, v Ljubljani pa so jih potrdili deset. V drugih občinah so zaznali po manj kot pet okužb.

Po eno so odkrili v občinah Novo mesto, Trebnje, Ribnica, Brežice in Semič.

M. K.