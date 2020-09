Ponoči iz obore ukradli tri ovce; otrok nakradel za tisočaka blaga; zasegli so mu revolver

9.9.2020 | 13:00

V trgovini trgovskega centra je varnostnik zaradi suma tatvin zadržal otroka brez staršev in o tem obvestil policijo, ti pa starše. Skupaj so ugotovili, da je 13-letnik tega dne večkrat obiskal trgovino in vsakič odnesel kakšen artikel brez plačila (šolske potrebščine, sladkarije, spominske ključke, spominske kartice, prenosnik zvočnik ipd.). Skupaj je nabral za okoli tisoč evrov različnih artiklov. Predmete so vrnili, policisti bodo o dogodku obvestili okrožno državno tožilstvo.

Na avtocestnem počivališču pri Novem mestu je sinoči moški, pravijo, da verjetno opit, kupil vino in cigarete. Ko je odšel, so ugotovili, da si je postregel še s sendvičem, ki ga ni plačal. 27-letnika, starega znanca policije, bodo kazensko ovadili.

V Gorenjem Globodolu so ponoči neznanci iz obore ukradli tri ovce

Policiste so klicali na Vavpotičevo ulico v Novem mestu, kjer naj bi neznanci vlomili v hišo. Po izjavi oškodovanca in prvih zbranih obvestilih naj vlomili v zadnjih treh tednih in odnesli televizor. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Šmarjeških Toplicah so vlomili v hišo, v kateri trenutno nihče ne stanuje. Pregledali so prostore in po prvih ugotovitvah niso nič odnesli. Z vlomom in nasilnim odpiranjem vrat in prostorov pa so lastnikom naredili na pohištvu za okoli dva tisoč evrov škode.

Malo po cesti, malo po travniku

Prometni policisti so včeraj zjutraj v Novem mestu ustavili 22-letno voznico osebnega avtomobila in ugotovili, da vozi brez vozniškega dovoljenja, zato so ji avto zasegli.

Novomeški policisti so dopoldne zasegli avtomobil 34-letniku, ki pred tem ni upošteval znakov policistov in ni hotel ustaviti na znak modre luči in sirene. Vožnja malo po cesti, malo po travniku, se je končala v naselju Brezje. Voznik je iz vozila zbežal, a so ga prijeli in ugotovili verjetni razlog izogibanja stikov s policisti – vozil je brez vozniškega dovoljenja. Avto so mu zaegli.

Zasegli so mu revolver

Grosupeljski policisti so včeraj v okolici Grosuplja na podlagi odredbe

pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo in 64-letnemu moškemu zasegli

revolver z 20 naboji. Za omenjeno orožje in strelivo kršitelj ni imel orožnega lista. Orožje je bilo poslano v nadaljnje preiskave, zoper kršitelja pa bo izveden prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o orožju.

Mejne zadeve in tujci

Črnomaljski policisti so v bližini Dragatuša popoldne prijeli tri državljane Maroka, zvečer pa še enega na relaciji Stari trg – Vrhgora. V Miličih so prijeli državljana Bangladeša. Minulo noč so brežiški policisti v bližini naselja Mihalovec prijeli štiri državljana Afganistana, ki so v državo prišli mimo mejnih prehodov. Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.