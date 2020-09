FOTO: Avta zapeljala proti hiši - eden trčil v steno kopalnice, drugi preskočil škarpo

9.9.2020 | 13:20

Foto: PP Dolenjske Toplice

Policisti iz Dolenjskih Toplic so včeraj popoldne v Malem Lipovcu obravnavali nenavaden primer, ki se je k sreči končal brez poškodovanih. Nekaj pred šesto uro popoldne sta namreč dve vozili brez voznikov nekontrolirano zapeljali po travnatem bregu navzdol – eno se je zaletelo v stanovanjsko hišo in povzročilo za okoli 20.000 evrov škode. Drugo je zapeljalo čez škarpo pri hiši in obstalo.

Obe vozili naj bi bili parkirani na dvorišču pred stanovanjsko hišo višje na bregu. Iz do sedaj še neznanega razloga je osebni avto Jeep, ki ga je lastnik tam parkiral, ko se je pripeljal domov, zapeljal v pred njim parkiran Ford, nato pa sta obe vozili zdrveli po travnatem bregu navzdol. Ford je zapeljal čez manjšo teraso, podrl mizo in klopi in se zaletel v steno kopalnice stanovanjske hišie. Jeep je zapeljal čez škarpo in obstal nekaj metrov stran.

Policisti so terenca zasegli in zanj odredili izredni tehnični pregled, da bi ugotovili vse okoliščine primera, ki ga obravnavajo kot sum storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

M. K.

