Najuspešnejša regija po številu inovacij v Sloveniji

9.9.2020 | 18:30

Otočec - NAJBOLJŠE INOVACIJE GZDBK ZA 2020

Skupinska fotografija letošnjih prejemnikov priznanj. (GZDBK)

Danes popoldne na Otočcu potekala podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) za leto 2020. Na letošnji razpis za najboljše inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine je prispelo 27 inovacijskih predlogov, ki so jih pripravili inovatorji iz 13 podjetij in treh fakultet.

Prispele predloge je ocenila 7-članska komisija za ocenjevanje inovacij, ki deluje v okviru Sekcije za kakovost in inovativnost in jo sestavljajo: Krunoslav Šimrak, TPV AUTOMOTIVE d. o. o. (predsednik komisije), prof. dr. Odon Planinšek, mag. farm., UL, Fakulteta za farmacijo, prof. dr. Simon Muhič, UNM, Fakulteta za strojništvo, Mitja Pelko, Krka, d. d., Novo mesto, Bernarda Bevc Bukovec, Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, mag. Mitja Košak, Solos, d. o. o., dr. Andrej Dobrovoljc, Razvojni center Novo mesto, d. o. o.

Inovacije ključne za uspeh

Inovacije in inovacijska kultura sta ključna dejavnika uspešnosti podjetij. To dokazujejo tudi podjetja v Sloveniji, ki so se v danih okoliščinah letošnjega leta uspešno prilagodila na novo realnost, ki nas je v veliki meri presenetila tako na področju gospodarskega zagona kot tudi hitre prilagodljivosti. Razvoj novih tehnologij, skrajšanje življenjskega cikla izdelkov na trgu in vse močnejša konkurenca na globalnih trgih nas neizprosno usmerjajo v to, da potrjujemo pomen in ključ inoviranja v podjetjih za zagotovitev dolgoročnega pozitivnega poslovanja.

Predlogi inovacij, ki so letos prispeli na razpis, podpirajo vsa področja razvrstitve inovacij od produktnih, procesnih, trženjskih, organizacijskih in družbenih. S tem vidimo, da se proces inoviranja širi na vsa področja od velikih podjetij, ki temeljijo kulturo inoviranja na novih izdelkih in procesnih rešitvah, kot tudi manjših podjetij in posameznikov, ki inovirajo v obliki inovativnih rešitev s področij trženja, organizacijskih sprememb in inovativnih rešitev, ki pozitivno vplivajo na družbeno okolje, v katerem delujemo in živimo.

Komisija je predloge ocenjevala glede na inventivno raven, gospodarske rezultate in napovedi ter trajnostni in okoljski vidik in na podlagi zapisanega v prijavah ocenila, da si 9 inovacij zasluži zlato priznanje, 13 srebrno priznanje, 5 bronasto priznanje. Priznanja in diplome je nagrajencem predal predsednik zbornice Jože Colarič. Pet najbolje uvrščenih inovacij bo GZDBK posredovala na izbor Gospodarske zbornice Slovenije, v okviru katerega se bodo inovatorji potegovali za najvišja priznanja v državi.

Rezultati ocenjevanja:

ZLATO PRIZNANJE

ADRIA MOBIL, d. o. o., Novo mesto: Počitniška prikolica Adria Astella

HEMPTOUCH, d. o. o.: Reformulacija sestavin celotne linije izdelkov kozmetike Hemptouch za pridobitev certifikata naravne kozmetike NATRUE

KRKA, d. d., Novo mesto: Nadomestno zdravilo s trojno kombinacijo učinkovin za zdravljenje hipertenzije

KRKA, d. d., Novo mesto: Trdna farmacevtska oblika s kombinacijo perindoprila, indapamida in rosuvastatina za zdravljenje povišanega krvnega tlaka in holesterola v krvi

KRKA, d. d., Novo mesto, Trdna farmacevtska oblika za preprečevanje aterotrombotičnih dogodkov pri odraslih bolnikih z akutnim koronarnim sindromom

KRKA, d. d., Novo mesto, Trdna farmacevtska oblika s kombinacijo ezetimiba in simvastatina za zmanjševanje tveganja za srčno-žilne dogodke in zdravljenje povišane ravni serumskih lipidov

KRKA, d. d., Novo mesto: Izboljšava procesa izdelave zdravilne učinkovine valsartan in povečava velikosti serij

REM, d. o. o.: Zrakotesni spoj med modularnimi enotami

TPV AUTOMOTIVE d. o. o.: Univerzalna robotska »bin picking« celica

SREBRNO PRIZNANJE

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto in TPV AUTOMOTIVE d. o. o.: Optimizacija geometrije trikotne ojačitve z vidika tehnologičnosti procesa

Hibird, d. o. o.: Gamebook, interaktivna knjiga namiznih iger – magnetna vezava

IKU, d. o. o.: Sistem strojnega vida in kolaborativnega robota za procesno kontrolo pravilne sestave vrat

Iskra PIO, d. o. o.: Modularni GMP čisti prostori

KRKA, d. d., Novo mesto: Inovativna dermalna farmacevtska oblika s selamektinom za zdravljenje v veterini

KRKA, d. d., Novo mesto: Trdna farmacevtska oblika s kombinacijo rosuvastatina in ezetimiba za zdravljenje povišanega krvnega holesterola

KRKA, d. d., Novo mesto: Izboljšava procesa izdelave zdravilne učinkovine magnezijeve soli esomeprazola

KRKA, d. d., Novo mesto: Izboljšava procesa izdelave zdravilne učinkovine natrijeve soli rabeprazola

Revoz, d. d., in Razvojni center Novo mesto, d. o. o.: Prilagodljiva robotska celica za adaptivno brušenje in nadomeščanje varilnih robotov v izpadu

Roletarstvo Medle, d. o. o.: Lamela rolete Falcon

TPV AUTOMOTIVE d. o. o.: Inovativna oblika puše za preprečitev izpadanja puš iz cevi in zagotovitev izteka medija površinske zaščite med procesom nanašanja

TPV AUTOMOTIVE d. o. o.: Robotizacija embaliranja skenirno-tehtalne linije

TPV AUTOMOTIVE d. o. o.: Inovativna platforma TPV Innovation Station

BRONASTO PRIZNANJE

DEMETRA Lean Way, d. o. o.: Digitalizacija procesa Gemba Walk

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu: Opozorilni sistem za preprečevanje naleta za motorna kolesa v primeru zaviranja motorista v sili ali prehitrega približevanja zasledujočega vozila

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu: Sistem za oddaljen nadzor stanovanja in varovanja stanovalcev

L-Tek, d. o. o.: Pametno orodje za obvladovanje vhodne projektne dokumentacije

Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko: Etiketa z indikatorjem temperature

Veliko inovacij

V zadnjih letih so na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine namenili veliko dejavnosti spodbujanju inovacijske kulture v regiji. Hkrati so omogočili širši javnosti predstavitev vseh inovacij, ki so rezultat domačega znanja. Na razpisih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine ste inovatorke in inovatorji v trinajstih letih naših razpisov prijavili 252 inovacij in v tem obdobju smo vam, inovatorkam in inovatorjem, podelili 86 zlatih, 112 srebrnih in 40 bronastih priznanj ter 13 diplom.

Na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine z veseljem ugotavljajo, da so po številu prijavljenih inovacij najuspešnejša regija v Sloveniji. Rezultati vlaganj v razvoj ter inovacije so tako odlični kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb dolenjsko-belokranjske regije, kar se kaže tudi v lanskoletnih rezultatih poslovanja regije.