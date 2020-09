Kadilo se je iz avta

9.9.2020 | 19:00

Danes ob 17.13 se je na cesti Mokronog—Zbure pri Dolenjih Laknicah v občini Mokronog-Trebelno po prometni nesreči kadilo iz enega osebnega vozila. Gasilci PGD Mokronog so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja in pomagali vlečni službi pri nalaganju vozil. Do požara ni prišlo. V nesreči se ni nihče poškodoval. Cesto so počistili dežurni delavci cestnega podjetja.

Zagorel hladilnik v gostinskem lokalu

Ob 17.14 je na gradu v Brestanici v krški občini zagorelo v hladilniku gostinskega lokala. Manjši požar so pogasili zaposleni. Gasilci PGE Krško so izklopili hladilnik, opravili pregled s termo kamero in prezračili prostore.

L. M.