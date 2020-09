Žitov znak zanesljivega dobavitelja odraža kakovostno oskrbo z živili

10.9.2020 | 09:50

Trajnostna naravnanost, preverjeni dobavitelji, lokalne sestavine, ki se povežejo v kakovostne in varne izdelke, ter zanesljiva dostava. To so lastnosti, ki opisujejo poslovanje Žita. V podjetju so jih izpostavili z novim znakom zanesljivega dobavitelja.

»V Žitu smo zavezani proizvodnji in dobavi varnih, certificiranih izdelkov, ki so v največji možni meri proizvedeni iz lokalnih surovin ter dobavljeni s strani preverjenih dolgoletnih dobaviteljev. Da izpostavimo svojo zavezo trajnosti in zanesljivosti v odnosu tako do kupcev kot poslovnih partnerjev, smo kot dodaten pečat in simbol kredibilnosti podjetja Žito na slovenskem trgu zasnovali znak zanesljivega dobavitelja,« je nov Žitov znak opisal Janez Bojc, generalni direktor Žita.

Tako preko enotnega simbola in dveh različnih sloganov, enega za potrošnike in drugega za poslovne partnerje, v Žitu izkazujejo svojo skrb za nemotene procese dobave kakovostnih izdelkov.

Blagovne znamke Žito, Gorenjka, Šumi, 1001 CVET in Zlato polje imajo dolgoletno tradicijo in so med potrošniki dobro prepoznavne. Prav tako se 1001 CVET in Zlato polje glede na raziskavo agencije Ipsos iz leta 2019 uvrščata med deset najmočnejših blagovnih znamk v Sloveniji. S sloganom »Vaš obrok, naša skrb iz Slovenije« v Žitu tako potrošnikom sporočajo, da sta trajnost in zaveza neprestani najvišji kakovosti, dve izmed najpomembnejših vrednot. Zato sodelujejo z lokalnimi, preverjenimi dobavitelji, proizvajajo kakovostne in varne izdelke, ki imajo prepoznaven in domač okus. Hkrati pa omogočajo redno dostavo na trgovske police, kjer kupce čaka širok nabor Žitovih izdelkov.

S sloganom »Trajno in varno skrbimo za najljubše okuse iz Slovenije« pa nagovarjajo svoje poslovne partnerje in dobavitelje. V Žitu namreč zaradi svoje lokalizirane in razvejane infrastrukture zagotavljajo visoko fleksibilnost, hitre in kratke dobavne poti pri dnevni dostavi. Zanesljivost pri servisiranju preskrbovalne verige in izjemna odzivnost na katerokoli povpraševanje pa sta stalnici, zaradi katerih je partnerstvo z Žitom več kot dobrodošlo.

»V Žitu smo želeli ob pripravi znaka zanesljivega dobavitelja hkrati izraziti posebno zahvalo vsem našim poslovnim partnerjem za dosedanje dobro sodelovanje. Znak je tako hkrati način, s katerim želimo kot ključno podjetje v slovenski prehrambni oskrbovalni verigi negovati in utrditi dolgoročne ter stabilne partnerske odnose,« je še dodal Janez Bojc.

