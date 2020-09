Prometni zastoji skozi Metliko - Stanje je nevzdržno in nedopustno

10.9.2020 | 12:30

Kolone vozil skozi Metliko so sedaj čez celo leto. (Foto: arhiv Mestne skupnosti Metlika)

Metlika - Mestna skupnost Metlika si že dalj časa prizadeva za rešitev težav, s katerimi se srečujejo Metličani, saj glavna prometnica, ki vodi do mejnega prehoda, pelje skozi Metliko. »Stanje je nevzdržno in nedopustno,« pravi o prometnih zastojih, do katerih prihaja, predsednica Mestne skupnosti Metlika Alenka Tomašič.

Zastoji preko celega leta

Da poteka državna cesta do metliškega mednarodnega mejnega prehoda skozi mesto, za Metličane ni več samo zelo neugodno. Postalo je že celo nevzdržno. »Že prej so bili zaradi kontrole na meji začasno zastoji, sedaj pa so vsak vikend, ob petkih in praznikih. In to ne samo poleti, ampak preko celega leta,« pravi Tomašičeva. Po cesti skozi Metliko gre namreč glavni tranzit za BiH. »To je najkrajša pot za Veliko Kladušo in Cazin,« pravi.

V zadnjem letu se je zelo povečal tovorni promet čez Gorjance. »Nimamo sicer uradnih podatkov, se pa sliši, da naj bi po manjših državnih prehodih tovorni promet ukinjali,« pravi Tomašičeva. Zaradi tovornjakov se, kot pravi, voznikom pot čez Gorjance podaljša vsaj za pol ure. »Namesto da bi zaradi tega kaj ukrenili, je država naredila samo še več polnih črt, tako da se ne da prehitevati in smo se z osebnimi vozili prisiljeni voziti za tovornjaki,« pravi. To pa ob dejstvu, da se veliko Metličanov in tudi drugih Belokranjcev vozi na delo v Novo mesto in Ljubljano, samo še povečuje njihove težave.

Postalo je nevzdržno

Dodatna težava je še, ker tovornjaki in težki vlačilci vozijo skozi mesto, ob glavni prometnici v Metliki pa je veliko stanovanjskih sosesk. »Promet imajo po 14 ur na dan, kar je za prebivalce postalo nevzdržno,« pojasnjuje. Koliko tovornjakov gre dejansko skozi mesto, se je najbolje pokazalo marca letos, ko je Hrvaška zaradi koronavirusa zaprla meje s Slovenijo. »Nastala je kolona od Metlike do Lokvice, tj. v dolžini dva do tri kilometre,« pravi in dodaja, da ni težava samo Metlika. Ob glavni prometnici so namreč tudi vasi, skozi katere gre državna cesta. »Ob konicah je kolona od spodnjega rondoja pri mejnem prehodu do zgornjega krožišča pri razstavnem salonu Kolpa,« pravi in dodaja, da gneča na meji močno vpliva na kakovost bivanja prebivalcev. Ti namreč ne morejo niti v trgovine ali po drugih opravkih. »Iz stranskih ulic ni mogoče priti na glavo cesto, ker so izvozi zaprti zaradi kolone od mejnega prehoda, ki se vije skozi celo Metliko,« pravi.

Kaj pa pristojni?

Mestna skupnost Metlika je zato skupaj z metliško občino že pred časom apelirala na vlado, Ministrstvo za notranje zadeve in Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI), naj nekaj ukrenejo zaradi prometnih zastojev, do katerih prihaja. V začetku junija letos so se sicer, kot pravi, v Metliki sestali z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom in državnim sekretarjem z Ministrstva za infrastrukturo Alešem Miheličem, ki jima je metliški župan predstavil celotno problematiko, vendar s strani obeh pristojnih ni bilo podanih nobenih konkretnih rešitev. »Hojs je sicer podal nekaj rešitev, ki bi lahko olajšale zadeve, vendar samo glede prehodov državne meje,« je pravi Tomašičeva in dodaja, da pa je bila njihova prošnja, da bi se omejil prehod tranzita tovornih vozil skozi Metliko. Vendar pa do prejšnjega tedna, kot pravi, odgovora DRSI glede tega še niso prejeli.

Edina rešitev - obvoznica

Kot pravi Tomašičeva, je edina rešitev, ki jo vidijo, da se sočasno z deli na 3. razvojni osi v Novem mestu začne graditi tudi obvoznico mimo Metlike. »Vztrajali bomo, da se naredijo neke omejitve glede tovornega prometa in da se naredi obvoznico mimo Metlike, pa tudi na 3. razvojni osi, saj se bojimo, da ko se bo naredilo do Novega mesta, se ne bo nadaljevalo in bomo spet ostali pozabljeni,« pravi Tomašičeva.

Članek je bil objavljen v 35. številki Dolenjskega lista 27. avgusta 2020

M. Leskovšek Svete