Kje vodo prekuhavajo in kje ne bo elektrike

10.9.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.39 so gasilci PGD Obrežje v naselju Gorenja Pirošica, občina Brežice, odstranili s stanovanjskega objekta sršenje gnezdo.

Vodo prekuhavajte

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju Dolenjskih Toplic, da je zaradi povišane motnosti vodnega vira Dolenjske Toplice potrebno vodo pred uporabo prekuhati. Obvestilo velja do preklica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIBINCI, na izvodu Ob cesti.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GRIBLJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 motena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH, na izvodu VIKENDI POD TP.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP GRIČ LESKOVEC izvod PUNTAR med 8:00 in 12:00 uro ter na območju TP NOVA ŠOLA VIDEM izvod KAJUHOVA LEVO, LAPAJNETOVA med 8:00 in 12:00 uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mokrice bencinski servis izvod OMV ISTRABENZ bo dobava prekinjena med 8.30 in 12. uro ter na področju TP Mokrice bencinski servis in TP Jesenice na Dolenjskem med 12:00 in 14:00 uro; na področju nadzorništva Krško okolica bo prekinjena dobava z električno energijo na območju TP ZDOLE VAS izvod ŠILER med 8:30 in 13:30 uro.

M. K.