Pancar potrdil dobro formo

10.9.2020 | 08:10

Foto: AMZS

Najboljši motokrosisti sveta so se še drugič merili za točke svetovnega prvenstva v Faenzi. Tim Gajser je v razredu MXGP zasedel drugo mesto, Jan Pancar pa je bil v razredu MX2 enajsti.

V Faenzi je potekala druga od treh dirk SP na istem prizorišču. V nedeljo so vozili dirko za VN Italije, včeraj je bila na vrsti VN Faenze, prihajajočo nedeljo pa še VN Emilije Romanje.

Aktualni svetovni prvak v kategoriji MXGP Gajser s prvo preizkušnjo na stezi Monte Coralli in s šestim mestom ni bil zadovoljen, saj je naredil preveč napak in je tudi v skupnem seštevku zdrsnil na tretje mesto.

Gajser je včeraj začel s petim mestom v prvi vožnji. Bil je sicer najhitrejši v dopoldanskih kvalifikacijah. Zmagal je Švicar Jeremy Seewer pred Pradom in Francozom Romainom Febvrejem. Pred koncem je Gajser ostal brez očal in imel zaradi tega še dodatne težave pri vožnji na trdi podlagi, a je vseeno ostal na petem mestu.

V drugi vožnji je svetovni prvak začel še bolje in po tretjem mestu v začetnem obdobju dirke kmalu napredoval na drugo, po tretjini pa je prevzel vodstvo. Ni ga več izpustil iz rok, prav tako pa je tokrat odpeljal zelo zanesljivo brez napak in padcev, tako da je na koncu zasluženo slavil v tej vožnji.

Za njim sta končala Prado in Italijan Antonio Cairoli.

Dosežek v drugi vožnji je Gajserja potisnil na zmagovalni oder. Skupno na dirki je slavil Prado, ki je bil v obeh vožnjah drugi, s 44 točkami pred Gajserjem (41) in Seewerjem (39).

"Dober občutek je, da spet zmagujem. Na zadnjih dirkah sem imel precej smole, tudi danes na začetku je bilo tako, sem pa vesel, kako se je končalo. V prvi vožnji ni šlo, kot sem želel, a sem še vedno iztržil peto mesto," je za spletno stran svoje ekipe po dirki dejal Gajser. Še precej bolj zadovoljen pa je bil z drugo vožnjo: "Hotel sem pokazati vsem, da sem lahko hiter. Z zmago v drugi vožnji sem spet tam, kjer želim biti."

Včeraj pa na dirki zaradi posledic padca na prostem treningu ni nastopil vodilni v SP Nizozemec Jeffrey Herlings. Tekmeci so njegovo odsotnost izkoristili ter se mu približali v seštevku, kjer je sicer ostal prvi, a ima zdaj manjšo prednost.

Herlings je ostal pri 263 točkah, drugi je Cairoli z 241, tretji pa Gajser z 237.

V razredu MX2 je bil po dobri nedeljski dirki spet uspešen slovenski motokrosist Jan Pancar. V prvi vožnji je bil 16., v drugi deseti, potem ko je vozil že na osmem mestu, a je padel, vendar je hitro nadaljeval in končal kot deseti. To mu je v seštevku dirke prineslo novih 16 točk in 11. mesto. Zmagal je Francoz Tom Vialle pred rojakom Maximom Renauxom, tretji je bil Danec Thomas Kjer Olsen.

Skupno vodi Vialle s 307 točkami, Pancar je že 20. z 49 točkami.

* Izidi:

* MXGP:

- 1. vožnja: 1. Jeremy Seewer (Švi), 2. Jorge Prado (Špa), 3. Romain Fevbre (Fra) ... 5. Tim Gajser (Slo)

- 2. vožnja: 1. Tim Gajser (Slo), 2. Jorge Prado (Špa), 3. Antonio Cairoli (Ita) ...

- skupno na dirki: 1. Jorge Prado (Špa) 44, 2. Tim Gajser (Slo) 41, 3. Jeremy Seewer (Švi) 39 ...

- skupno v SP (7): 1. Jeffrey Herlings (Niz) 263, 2. Antonio Cairoli (Ita) 241, 3. Tim Gajser (Slo) 237

* MX2:

- skupno na dirki: 1. Tom Vialle (Fra) 50, 2. Maxime Renaux (Fra) 40, 3. Thomas Kjar Olsen (Dan) 38 ... 11. Jan Pancar (Slo) 16

- SP skupno (7): 1. Tom Vialle (Fra) 307, 2. Jago Geerts (Bel) 286, 3. Maxime Renaux (Fra) 236 ... 20. Jan Pancar (Slo) 49

STA