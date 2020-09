Vid Dobrovoljc državni članski prvak 2020

10.9.2020 | 09:50

Vid Dobrovoljc (foto: arhiv, Igor Vidmar)

Datum 9. september 2020 bo z zlatimi črkami zapisan v zgodovino novomeških šahistov, sporočajo iz Šahovskega društva Krka Novo mesto. Mladi novomeški šahist Vid Dobrovoljc je namreč osvojil svoj prvi naslov članskega državnega prvaka v najbolj cenjeni šahovski discipline – v standardnem šahu.

Po dolgem obdobju brez šahovskih tekmovanj so v Portorožu le izvedli letošnje člansko prvenstvo, sicer že trideseto v samostojni Sloveniji. Na tekmovanju, ki je potekalo od 2. do 9. septembra, je sodelovalo 72 šahistov in šahistk iz celotne Slovenije, ki so morali odigrati devet napornih partij standardnega šaha.

Čeprav je bil po ratinških točkah le tretji nosilec turnirja, je Vid s petimi zaporednimi zmagami vodil od začetka prvenstva in mu tekmeci niso prišli niti blizu. Za novomeške šahiste je bil še najbolj zanimiv zadnji krog prvenstva, ko se je Vid spopadel z izkušenim Marjanom Kastelicem, ki se je vrhu približal po slabšem začetku v prvih krogih. Igralca Šahovskega društva Krka Novo mesto pa sta miroljubno remizirala zadnjo partijo in dosegla zgodovinski uspeh – Vid je postal članski državni prvak, Marjan Kastelic pa je osvojil tretje mesto na slovenskem državnem prvenstvu. Ob članskem naslovu je Vid hkrati postal tudi absolutni mladinski prvak Slovenije, saj letos še tekmuje v mladinski konkurenci.

Na prvenstvu sta sicer dobro nastopila še dva Novomeščana – Jernej Zupančič je osvojil 12. mesto, Tjaša Pajek pa je bila 46, še dodajajo v Šahovskem društvu Krka.

M. K.