Ne odrivajmo pogovora o smrti

10.9.2020 | 10:20

Gosta pogovora, ki ga je vodil Jani Kramar (desno) sta bila semiški podžupan Rudi Kofalt in Marjeta Herksel. (Foto: M. L.)

Semič - Slovensko društvo Hospic je pripravljeno pomagati. Pokličite nas in skušali bomo pomagati po najboljših močeh, je dejal hospičev prostovoljec Jani Kramar na včerajšnjem pogovoru pred Kulturnim centrom Semič z naslovom Moj pogled na slovo nekoč in danes.

Na Hospickafe, kot so poimenovali dogodek, ki ga je vodil Kramar, sta o omenjeni temi, povezani z umiranjem, kot gosta omizja govorila domačina podžupan Rudi Kofalt in Marjeta Herksel. Sicer sta o delovanju Hospica na sploh in v Beli krajini ter o tem, kakšno mesto ima v družbi zavedanje smrti, govorili med drugimi tudi strokovna sodelavka Hospica Maja Žagar in hospičeva prostovoljka v Beli krajini Mojca Černič.

Ne ogibajmo se pogovorov o umiranju in smrti. Izkušnje namreč kažejo, da se svojci, ki ostanejo za umrlim, lažje vključijo v vsakdanje življenje, če spregovorijo in če imajo možnost spregovoriti o tej temi.

Predstavniki Hospica so poudarili, da so vedno pripravljeni pomagati v težavah v omenjenih trenutkih, zato naj ljudje brez zadržkov pokličejo prostovoljce Hospica.

Hospic ima po Sloveniji enajst območnih odborov, med njimi območni odbor za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino s sedežem v Novem mestu v Rozmanovi ulici 10.

M. L.