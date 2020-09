Veliko testov, veliko okužb - 77, pri nas sedem

10.9.2020 | 11:45

V Sloveniji so včeraj na novi koronavirus testirali 2489 ljudi, okužbo pa so potrdili pri 77. Umrl ni nihče od bolnikov s covidom-19. Bolnišnično zdravljenje jih je potrebovalo 26, od tega jih je bilo v intenzivni negi pet. Dva so iz bolnišnice odpustili.

Dodano ob 12.30: Na račun enega lažno pozitivnega testa so na ministrstvu za zdravje popravili podatek o potrjenih okuženih v torek. Tako je bilo v torek potrjenih 78 okužb. Popravili so tudi podatek o potrjenih okuženih za ponedeljek, pripisali so namreč še en primer, ki je bil sicer potrjen na Hrvaškem, a se je prebivalec Slovenije odločil, da bo karanteno in zdravljenje preživel v Sloveniji. Trenutno je tako v Sloveniji aktivno okuženih 633 oseb, kažejo podatki spletne strani Sledilnik.org.

Včeraj so okužbe z novim koronavirusom potrdili v 37. občinah. Kar 18 primerov je bilo v Ljubljani, kjer je 120 aktivnih okužb, sledi Maribor z 10 novimi primeri in 56 aktivnimi. Po tri nove primere so odkrili v občinah Velenje in Hoče - Slivnica, sploh prvega pa v občini Gorenja vas - Poljane. Občin z najmanj eno potrjeno okužbo je zdaj 191.

Dve okužbi so včeraj odkrili v občini Sodražica, po eno pa v občinah Mokronog Trebelno, Črnomelj, Ribnica, Kočevje in Velike Lašče.

M. K.