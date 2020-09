Pregnal sumljiva moška - eden že brskal po hiši; kradle štiri ženske - eno prijeli, za ostale vedo, kje jih iskati

10.9.2020 | 13:00

Včeraj so ustavili dva brez vozniškega dovoljenja. (simbolna fotografija; arhiv)

V naselje Lomno sta se včeraj nekaj po 12. uri pripeljala dva moška in od lastnika hiše zahtevala, da pokaže, kje ima napeljan telefon. Ko sta šla z enim od obeh okoli hiše, je lastnik slišal zvok vhodnih vrat. Stekel je pogledati, kaj se dogaja, in opazil enega od obeh obiskovalcev, ko je ravno zapuščal hišo. Oba moška sta se takoj zatem spravila v avto in odpeljala z belo toyoto corollo. Po prvih ugotovitvah nista ničesar odnesla. Policisti primer še preiskujejo.

Kradle ženske z otrokom



Varnostnika trgovine v nakupovalnem centru v Novem mestu sta popoldne postala pozorna na štiri ženske z otrokom, ki so v nakupovalne vrečke nabirale otroška oblačila. Pozornost je bila na mestu, saj so brez plačila na hitro odšle iz trgovine. Varnostnika sta stekla za njimi in uspela iztrgati dve vrečki neplačanih artiklov. Eno osumljenko, doma iz okolice Črnomlja, so policisti izsledili in prijeli. Ostale, ki so pobegnile z vrečko izdelkov, pa vedo, kje jih poiskati. Vrednost odtujenega blaga bo znana po opravljenih inventuri.

Za zdrave zobe ...

Iz trgovine v Trebnjem so popoldne poklicali policiste, ker so ugotovili tatvino. Neznani storilec jim je odnese 16 paketov zobnih ščetk in trgovino tako oškodoval za nekaj več kot 240 evrov.

... in doma kuhano hrano



V Bojsnem so storilci v zadnjih treh dneh odnesli inox štedilnik na štiri plinske gorilnike, ki ga je imel lastnik pod balkonom zidanice. Zraven so odnesli še štiri kolute rabljene pocinkane žice za vinograd. Lastniku so naredili za okoli tisoč evrov škode.

Vlomili v trgovino na Ragovski

Kriminalisti in policisti so v minuli noči opravili ogled vloma v trgovino na Ragovski ulici v Novem mestu. Storilci so vlomili dvojna steklena vrata in pregledali prostore. Kaj vse so odnesli, še ugotavljajo, vendar že zdaj ocenjujejo, da je zaradi poškodovanih vrat nastalo za nekaj tisoč evrov škode.

Zasegli avtomobila večkratnih kršiteljev

Novomeški policisti so v Dolenjem Kronovem popoldne ustavili 25-letnega voznika iz okolice Šentjanža. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odklonil. Odklonil je tudi hitri test na droge. Avto (vozil ga je brez veljavnega vozniškega dovoljenja), na katerem je imel nameščeni dve različni registrski tablici, ki nista pripadali vozilu, so mu zasegli.

Metliški policisti so zvečer v Podzemlju zasegli osebni avtomobil 30-letnemu vozniku, ko so v postopku ugotovili, da ga vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so zgodaj popoldne v Jesenicah na Dolenjskem prijeli tri državljane Kosova, ki so mejo prestopili na nedovoljen način. Zvečer so v Krški vasi prijeli še državljana Palestine. Črnomaljski policisti so zvečer na Butoraju prijeli štiri državljane Afganistana. Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.