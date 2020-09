Poostren nadzor južne meje - s psi, konji, helikopterji in droni

10.9.2020 | 17:40

Foto: arhiv; PU Novo mesto

Zaradi vse več nezakonitih prehodov na meji s Hrvaško se je na območju policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto, Koper, Murska Sobota, Celje in Maribor danes začela akcija poostrenega nadzora državne meje. Potekala bo do 18. septembra, so sporočili s policije.

V nadzoru bodo preprečevali, odkrivali in obravnavali nezakonite prehode meje. V prvih osmih mesecih letos so namreč obravnavali 10.163 oseb, ki so nedovoljeno prestopile državno mejo, kar je največ v zadnjih devetnajstih letih. V prvih osmih mesecih lani so jih obravnavali 9896.

Število obravnavanih oseb se je letos zelo povečalo zlasti od junija do avgusta, kar 90 odstotkov so jih obravnavali na območju policijskih uprav Ljubljana, Novo mesto in Koper.

V nadzoru, ki so ga začeli danes, bodo poleg policistov rednih patrulj sodelovali še policisti vodniki službenih psov, policisti konjeniki in policisti policijskih postaj za izravnalne ukrepe. Uporabljali bodo vsa razpoložljiva tehnična sredstva, tudi policijske helikopterje in drone. Enako kot doslej bodo policistom pomoč nudili tudi pripadniki Slovenske vojske, so zapisali na policiji.

M. K.