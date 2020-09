FOTO&AVDIO: Na grobišču odkrivajo posmrtne ostanke pobitih

10.9.2020 | 14:50

Mostec - Pri Mostecu (pri Dobovi) bodo izkopali posmrtne ostanke ljudi iz protitankovskega jarka, pobitih leta 1945. Območje, kjer je to množično grobišče, bo zalila voda jezera, ki ga bodo zgradili pri načrtovani hidroelektrarni Mokrice.

V zadnjih tednih so že odkopali zemlje z dela protitankovskega jarka med reko Savo in protipoplavnim nasipom. Potek izkopavanja so danes na kraju samem predstavili na konferenci za novinarje, na kateri so sodelovali predsednik vladne komisiea za reševanje vprašanj prikritih grobišč dr. Jože Dežman, vodja ekshumacije arheolog dr. Uroš Košir iz podjetja Avgusta, predstavnik podjetja Infra Anton Vetrih, vodja kriminalistične akcije Sprava kriminalistični svetnik Pavel Jamnik in antropologinja dr. Petra Leben Seljak iz podjetja Avgusta.

Med 25. avgustom in 10. septembrom so po navedbah Koširja v nekdanjem protitankovskem jarku za zdaj odkrili posmrtne ostanke vsaj 139 oseb. Končno število bo znano po končani ekshumaciji in opravljenih antropoloških analizah. Med žrtvami poboja so bili civilisti, tako ženske kot moški, in vojaki različnih oboroženih sil. Odkriti predmeti žrtev imajo slovensko, nemško in hrvaško poreklo, kar nakazuje, da so na grobišču zakopani ljudje različnih narodnosti. »V zasutju jarka in med posmrtnimi ostanki so bili odkriti številni ostanki streliva kalibrov 9 × 19 mm, 7,92 × 33 mm in 7,92 × 57 mm, njihovo mesto odkritja pa nakazuje, da so bile žrtve ustreljene na samem robu jarka, oziroma v njem,« je med drugim navedel v delnem poročilu Uroš Košir.

Posmrtne ostanke bodo prenesli iz grobišča pri Mostecu in jih dostojno pokopali v grobnico.

